यूपी में मतदाता सूची के एसएसआर के तहत नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया पर सपा पैनी नजर रखेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर नए वोट पर नजर रखने की अपील की है।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी ने पैनी नजर रखेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर नए वोट पर नजर रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर कराई जाएगी और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'फार्म छह की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष खुफिया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात Absent, Shifted, Dead or Duplicate मतलब अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम के ज़रिए नकली वोट जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक और शुभचिंतक की हर एक नए वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी।'

एक-एक वोट का हिसाब मांगेगे सपा चीफ ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी मांगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन और फंड भी रुकवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैर कानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी।'