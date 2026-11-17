नए वोट जोड़ने की प्रक्रिया पर सपा की पैनी नजर, अखिलेश बोले- गड़बड़ी करने वालों पर दर्ज होगी FIR
यूपी में मतदाता सूची के एसएसआर के तहत नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया पर सपा पैनी नजर रखेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर नए वोट पर नजर रखने की अपील की है।
यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी ने पैनी नजर रखेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से हर नए वोट पर नजर रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सबूत जुटाकर एफआईआर कराई जाएगी और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'फार्म छह की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी। भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा। भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष खुफिया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात Absent, Shifted, Dead or Duplicate मतलब अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम के ज़रिए नकली वोट जोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं, उस पर हर एक बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक और शुभचिंतक की हर एक नए वोट पर पैनी-गहरी नजर रहेगी।'
एक-एक वोट का हिसाब मांगेगे
सपा चीफ ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी मांगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन और फंड भी रुकवाएंगे और सजा भी दिलवाएंगे। भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर गैर कानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी।'
दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएंगे भाजपाई
अखिलेश ने लिखा, 'जब मुकदमा चलेगा और सजा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा। अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है। जब जेल में सज़ा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती ज़मीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जांच होगी तो कानून उसकी नाजायज़ संपत्ति भी उनसे छीन लेगा।'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें