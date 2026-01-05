अखिलेश यादव ने अब पीडीए पंचांग 2026 जारी कर दिया, सपा के कैलेंडर में क्या है खास?

संक्षेप: समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने अब पीडीए पंचांग 2026 जारी कर दिया है। समाजवादी पीडीए पंचांग-2026 का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय चौरसिया ने किया है। जानिए क्या है इसमें खास?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पीडीए पंचांग-2026 का विमोचन किया। समाजवादी पीडीए पंचांग-2026 का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय चौरसिया ने किया है। इसमें विशेष रूप से पीडीए समाज के महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के साथ राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दिवसों का भी उल्लेख है। पंचांग में रोजाना की आवश्यकता के भी कालम हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

समाजवादी पार्टी के जारी पंचांग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश के राष्ट्रीय पर्वों, ऐतिहासिक दिवसों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी इसमें दर्ज हैं। यह पंचांग केवल तिथियों की जानकारी नहीं देता, बल्कि समाज को अपने नायकों को याद करने और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। पर्व-त्योहार, व्रत, विशेष तिथियां तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनों का समावेश इसे एक संपूर्ण और उपयोगी पंचांग बनाता है, जिससे यह समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

पंचांग विमोचन कार्यक्रम में समाजवादी आंदोलन की विरासत, पीडीए समाज के महापुरुषों के योगदान और आने वाले समय में सामाजिक दिशा को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए समाज की एकता, चेतना और अधिकारों की लड़ाई समाजवादी आंदोलन की आत्मा रही है।