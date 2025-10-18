स्टार विभाजक बनकर गए हैं; योगी पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- बिहार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा

संक्षेप: अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनावी दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टार विभाजक करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में वे स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार के लोग उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनावी दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टार विभाजक करार दिया है।

सपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा, ‘बिहार में वे स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं।’ उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के लोग सांप्रदायिक विचारधारा वाले नेताओं को कभी स्वीकार नहीं करते।

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के शहरों में बिजली, यातायात और अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि फुस्स फुलझड़ी से दीपावली मनाने की क्या उम्मीद करेंगे? जो बिजली बन रही है, वह समाजवादियों ने बनाई है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लखनऊ में हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। स्मार्ट सिटी बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन सरकार यातायात व्यवस्था तक संभाल नहीं पा रही।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी शहर में जाएं, हर जगह जाम है। जब दिल्ली और लखनऊ स्मार्ट सिटी बन रही थीं और इतने धन आवंटित किए गए, तो वह कहां जा रहा है?भाजपा सरकार को हटाओ, तभी सुधार संभव है। सरकार ने बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है; पहले बेच रहे थे, अब बेच भी नहीं पा रहे। व्यवस्था इतनी खराब है कि अगली सरकार के लिए बिजली देना भी चुनौती बन जाएगा।

भाजपा सरकार ने बिजली व्यवस्था को किया बर्बाद इससे पहले सपा चीफ ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिजली निगम खुद अपने ही नियम-कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की है।