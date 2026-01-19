अखिलेश यादव ने विनय शंकर और पवन पांडेय को सौंपा इस सीट का जिम्मा, किसकी घेराबंदी में जुटे?

संक्षेप: पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय को लखनऊ महानगर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। इन्हें संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के साथ SIR के तहत फार्म नंबर 6, 7 व 8 का काम पूर्ण कराने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्रभारी नामित किया गया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने और एसआईआर के कामों की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए दो ब्राह्मण नेताओं हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी और तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय को लगाया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सीट से भाजपा के विधायक हैं।

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से इस संबंध में महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी व तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय को लखनऊ महानगर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। इन्हें संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के साथ एसआईआर के तहत फार्म नंबर 6, 7 व 8 का काम पूर्ण कराने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्रभारी नामित किया गया है।

लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। अखिलेश द्वारा विनय शंकर तिवारी को कैट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इसे आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने इस सीट पर दो ब्राह्मण को लगाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधना चाहते हैं।

सपा मुखिया ने भाजपा पर बोला हमला उधर, सपा प्रमुख ने सोमवार को भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के रहते न अपराध रुक सकता है और न भ्रष्टाचार। भाजपाई अपराधियों व भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। अपराधी भाजपाइयों और पुलिस द्वारा संरक्षित हैं। महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं और साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है। इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार पर है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं। हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हर दिन हो रही है। हर विभाग और हर काम में लूट मची है। भाजपा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से विफल है। कानून-व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो है। सीतापुर में सेवानिवृत लेखपाल के घर परिवार को बंधक बनाकर 17 लाख की डकैती हो गई।