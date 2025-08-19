akhilesh yadav gets angry over claims of fines for excess luggage in trains वो दिन बहुत दूर नहीं...ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माने के दावों पर भड़के अखिलेश, जानें क्या कहा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वो दिन बहुत दूर नहीं...ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माने के दावों पर भड़के अखिलेश, जानें क्या कहा

अखिलेश यादव ने कहा कि यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्याय खोला जा रहा है। ये फ़ैसला ग़रीबों के ख़िलाफ़ है, जो AC-1 में जा रहा है, उसे क्या फ़र्क़ पड़ता है। उस ग़रीब से पूछो जो साल में एक-दो बार घर-गांव जाता है और वहां से अपने साथ दाल-चावल-राशन बांधकर लाता है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:29 PM
Akhilesh Yadav News: ट्रेनों में यात्रा को लेकर रेलवे के नियमों में बड़े बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कहा जा रहा है कि अब यात्रियों के एक सीमा से ज्यादा लगेज ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज (जुर्माना) देना होगा। हालांकि रेलवे ने ऐसे किसी फैसले के दावों को अफवाह बताया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माना (अतिरिक्त चार्ज) लगाने के दावों के बीच उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए भारी बोझ बन गयी है। जिस दिन भाजपाई भ्रष्टाचार की पोटली को जनता तोल देगी, उस दिन भाजपा पटरी से उतर जाएगी… और अब वो दिन बहुत दूर भी नहीं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, ‘रेल में यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्याय खोला जा रहा है। ये फ़ैसला ग़रीबों के ख़िलाफ़ है, जो AC-1 में जा रहा है, उसे क्या फ़र्क़ पड़ता है लेकिन उस ग़रीब से पूछो जो साल में एक-दो बार घर-गाँव जाता है और वहाँ से अपने साथ दाल-चावल-राशन बांधकर लाता है।

सपा प्रमुख ने लिखा कि अब क्या ग़रीब मज़दूर-किसान की थाली का खाना भी भाजपा छीन लेना चाहती है। पैसे की भूखी भाजपा को जो वसूलना है वो AC-1 और AC-2 तक के लोगों से वसूले न कि जनरल, स्लीपर या AC-3 वालों से। अगर भाजपा सरकार के शासनकाल में रेलवे का ख़ज़ाना पूरी तरह खाली हो गया है तो वो अपने सांसदों-विधायकों से कहे कि वो लोग अपने मुफ़्त के पास छोड़ दें। भाजपा के भ्रष्टाचार ने रेलवे को खोखला कर दिया है।’

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि ये फ़ैसला वापस नहीं हुआ तो जनता भाजपा की वापसी का टिकट वक़्त से पहले काट देगी। जो गरीबों का बोझ न उठा सके ऐसे डबल इंजन पर धिक्कार है। शर्मनाक निर्णय! भाजपा जाए तो रेल पटरी पर आए।

