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ये चंदा नहीं चढ़ावा है; भगवान राम-हनुमान बने कलाकारों को अखिलेश ने 51-51 हजार दिए

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने  भगवान राम और हनुमान बने कलाकारों को 51-51 हजार रुपये दिए। उन्होंने भाजपा पर कलाकारों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि दान सीधे भगवान को दिया जा रहा है और भविष्य में कलाकारों के सम्मान व आर्थिक सहयोग का वादा किया।

Akhilesh Yadav gave 51000 each to the artists portraying Ram and Hanuman
अखिलेश यादव ने राम-हनुमान बने कलाकारों को 51-51 हजार रुपए दिए

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवान श्रीराम और श्रीहनुमान का स्वरूप धारण करने वाले कलाकारों को 51-51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कलाकारों के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि यह धनराशि सीधे भगवान को भेंट के रूप में दी जा रही है, ताकि बीच में कोई इसे "चंपत" न कर सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दानपेटी में दान देने के बजाय सीधे जरूरतमंदों की मदद करें। उन्होंने इसे चंदा नहीं, बल्कि चढ़ावा बताया।

राम-हनुमान बने कलाकारों को 51-51 हजार

सपा अध्यक्ष ने कलाकारों और रचनाकारों के नाम जारी संदेश में कहा कि भाजपा ने एक गरीब और मजबूर कलाकार की प्रतिभा का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके रथ के आगे हनुमान जी का स्वरूप धारण किए एक कलाकार से नृत्य कराया गया, जिससे बजरंगबली के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने कहा कि उस कलाकार की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि भाजपा सरकार में कलाकारों के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं और आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के खिलाफ है तथा वह कलाकारों को केवल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है।

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बीजेपी पर अखिलेश ने साधा निशाना

सपा प्रमुख ने कहा कि साहित्यकार, ईमानदार पत्रकार और कलाकार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें खुलकर अभिव्यक्ति का मंच नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे कलाकार की सहायता की है और आगे भी ऐसे जरूरतमंद कलाकारों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि 'यश भारती सम्मान' को फिर शुरू किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट प्रतिभाओं को एक लाख रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि देकर आजीवन सम्मानित किया जाएगा।

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बीजेपी बंद करा रही सरकारी प्राथमिक स्कूल- अखिलेश

इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सुनियोजित तरीके से राज्य के सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रही है, जिससे पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अखिलेश ने दावा किया कि सबसे ज्यादा 758 प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी में बंद हुए हैं। इसके अलावा सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि जहां सरकारी प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 2017 तक एक करोड़ 17 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, वही आंकड़ा 2026 में घटकर लगभग 89 लाख रह रह गया है। इस घटी संख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के बच्चों की तादाद 25 लाख है।

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