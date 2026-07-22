आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई टीम, कल पहुंचेगी रामपुर
आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से फास्ट हो चुके हैं। विश्वविद्यालय को बचाने के लिए 28 सदस्यीय टीम बनाई गई है। यह टीम कल रामपुर जाएगी और वहां के डीएम से मुलाकात करेगी।
आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में बनी यह टीम गुरुवार को रामपुर जाएगी और डीएम से बात कर बुलडोजर ऐक्शन का विरोध जताया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों का नक्शा पास नहीं होने के कारण अवैध घोषित कर दिया है। इन्हें खुद गिराने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन इमारतों को नहीं गिराया तो प्रशासन का बुलडोजर इन्हें गिराएगा और उसका इसका खर्च भी वसूला जाएगा।
सपा का कहना है कि विश्वविद्याल पर बुलडोजर चलाना देश के शैक्षिक ढांचे और शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावना के खिलाफ है। प्रशासन का यह कदम गरीबों, पिछड़े और दलित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है। कहा कि जौहर विश्वविद्यालय में सभी धर्मों के हजारों छात्र-छात्राएं बहुत कम फीस पर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल रामपुर जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देगा और बुलडोजर ऐक्शन नहीं चलाने की गुहार लगाएगा। प्रतिनिधिमंडल में 16 विधायक, दो जिलाध्यक्ष और दो पूर्व विधायक हैं।
ध्वस्तीकरण नहीं कंपाउंडिंग करें: अखिलेश
इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शासनादेश साझा करते हुए कहा कि यदि सरकार चाहे तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बजाय यूनिवर्सिटी के नक्शे को कंपाउंडिंग के माध्यम से भी मंजूरी दे सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सरकार को बदले की भावना छोड़कर शिक्षा संस्थान को बचाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसी शासनादेश के आधार पर हजारों भवनों को नियमित कर वैध स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी सरकार ध्वस्तीकरण के बजाय कंपाउंडिंग का रास्ता अपना सकती है। पोस्ट के अंत में अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा बहाना न बनाए, शिक्षा के मंदिर को बचाए। विद्वेष हारेगा, सौहार्द जीतेगा। पक्षपात अन्याय का सबसे प्रत्यक्ष रूप होता है।
इन लोगों को भेजा जा रहा रामपुर
माता प्रसाद पाण्डेय - नेता प्रतिपक्ष विधान सभा 030
अजय सागर - जिलाध्यक्ष रामपुर
नसीर अहमद खां - विधायक
कमाल अख्तर - विधायक
शाहिद मंजूर - विधायक
अताउर्रहमान - विधायक/प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी 030
नवाब जान - विधायक
मो0 हाजी नासिर कुरैशी - विधायक
मो0 फहीम इसरफान - विधायक
राहिल इस्लाम अंसारी - विधायक
रफीक अंसारी - विधायक
अतुल प्रधान - विधायक
पंकज कुमार मलिक - विधायक
पिंकी सिंह - विधायक
इकबाल महमूद - विधायक
राम खिलाड़ी सिंह यादव - विधायक
जयवीर सिंह - जिलाध्यक्ष मुरादाबाद
शुभलेश यादव - जिलाध्यक्ष बरेली
हाजी रिजवान - पूर्व विधायक
यूसुफ अंसारी - पूर्व विधायक
जगराम सिंह - पूर्व विधायक
विजय सिंह - पूर्व विधायक
भगवान शरण गंगवार - पूर्व विधायक
सुल्तान बेग - पूर्व विधायक
इस्लाम साबिर - पूर्व विधायक
विजय पाल सिंह - पूर्व विधायक
आरके शर्मा - पूर्व विधायक
महिपाल सिंह यादव - पूर्व विधायक
विश्वविद्यालय के भवन सील हो सकते हैं
जौहर विश्व विद्यालय में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के समय सामने आयीं कमियों पर सीएफओ की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन को जारी किए गए अंतिम नोटिस के जवाब देने की अवधि कल समाप्त होने वाली है। हालाकिं,अभी तक प्रबंधन की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया हैं। जवाब नहीं मिलने पर दमकल विभाग जौहर विवि को सील की कार्यवाही कर सकता है।
29 और एक जुलाई को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में विश्वविद्यालय में संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट एवं विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान टीम को तमाम खामियां मिलीं थीं। निरीक्षण में चिन्हित समस्त अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों का नियमानुसार निराकरण कर आवश्यक अग्निशमन उपकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था मगर प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।