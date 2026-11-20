उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अटकलें हैं कि नवंबर के अंत तक घोषणा हो सकती है, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। शुक्रवार को सांसद रामगोपाल यादव की अगुवाई में एक खास कमेटी का गठन किया है, जो कांग्रेस के साथ बात को आगे बढ़ाएगी। हालांकि, इस पर दूसरे पक्ष की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटों की मांग की जा रही है।

समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई इस कमेटी में कुल 7 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें नेताओं की संख्या 5 ही है। जबकि, 2 डेटा एक्सपर्ट्स को भी जगह दी गई है। इसकी अगुवाई रामगोपाल यादव करने जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 23 और 24 नवंबर को सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में अटकलें तेज हो गईं हैं कि नवंबर में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है।

डेटा एक्सपर्ट्स बताएं कौन कहां जीता खास बात है कि टीम में समाजवादी पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता चर्चा को अंजाम देंगे। अब तक इन नेताओं का नाम सामने नहीं आया है। जबकि, 2 डेटा एक्सपर्ट्स 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा लेकर बातचीत की मेज पर पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डेटा में सपा और कांग्रेस को किन सीटों पर कितने वोट मिले हैं जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि डेटा के आधार पर ही सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कई सीटों पर अड़ी सकती है समाजवादी पार्टी खबर है कि सपा की तरफ से कांग्रेस को ऐसी सीटें नहीं दी जाएंगी, जिन पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि, अब तक सीटों के नाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि, एक अनुमानित आंकड़ा 370 सीटों का हो सकता है। इस लिहाज से कांग्रेस के पास महज 33 सीटें रह सकती है। अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है और इन आंकड़ों को लेकर अटकलें ही हैं।

इधर, कांग्रेस नेताओं की तरफ से साफ किया जा चुका है कि सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी के नेता इमरान मसूद ने 181 सीटों की मांग से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं और जब बैठकर चर्चा होगी, तो सभी चीजों पर होगी।

सितंबर में उन्होंने कहा था, 'हम सम्मानजनक स्थिति पर चुनाव के साथ जाएंगे। जो कांग्रेस राहुल जी ने मेहनत करके खड़ी की है, उस मेहनत को खराब नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हम सम्मानजनक स्थिति पर चुनाव के साथ जाएंगे।'

कांग्रेस मांग रही पहले से ज्यादा सीटें अक्टूबर में मसूद ने कहा था, 'हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इस सीटों को अभी फाइनल कर लीजिए। हमारे सम्मान का आप ख्याल करें और आपके सम्मान का हम ख्याल करेंगे। आज आंधी राहुल गांधी की है। उसको मद्देनजर रखें कि कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है। 2027 वाली कांग्रेस है। 10 साल में कांग्रेस में बहुत फर्क आया है।'