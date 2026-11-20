यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 181 सीटें देगी या नहीं सपा, अब अखिलेश यादव की नई टीम ही करेगी बात
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अटकलें हैं कि नवंबर के अंत तक घोषणा हो सकती है, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही बड़ी घोषणा हो सकती है। शुक्रवार को सांसद रामगोपाल यादव की अगुवाई में एक खास कमेटी का गठन किया है, जो कांग्रेस के साथ बात को आगे बढ़ाएगी। हालांकि, इस पर दूसरे पक्ष की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटों की मांग की जा रही है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई इस कमेटी में कुल 7 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें नेताओं की संख्या 5 ही है। जबकि, 2 डेटा एक्सपर्ट्स को भी जगह दी गई है। इसकी अगुवाई रामगोपाल यादव करने जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 23 और 24 नवंबर को सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में अटकलें तेज हो गईं हैं कि नवंबर में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है।
डेटा एक्सपर्ट्स बताएं कौन कहां जीता
खास बात है कि टीम में समाजवादी पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता चर्चा को अंजाम देंगे। अब तक इन नेताओं का नाम सामने नहीं आया है। जबकि, 2 डेटा एक्सपर्ट्स 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का डेटा लेकर बातचीत की मेज पर पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डेटा में सपा और कांग्रेस को किन सीटों पर कितने वोट मिले हैं जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। कहा जा रहा है कि डेटा के आधार पर ही सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।
कई सीटों पर अड़ी सकती है समाजवादी पार्टी
खबर है कि सपा की तरफ से कांग्रेस को ऐसी सीटें नहीं दी जाएंगी, जिन पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि, अब तक सीटों के नाम सामने नहीं आए हैं। हालांकि, एक अनुमानित आंकड़ा 370 सीटों का हो सकता है। इस लिहाज से कांग्रेस के पास महज 33 सीटें रह सकती है। अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है और इन आंकड़ों को लेकर अटकलें ही हैं।
इधर, कांग्रेस नेताओं की तरफ से साफ किया जा चुका है कि सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी के नेता इमरान मसूद ने 181 सीटों की मांग से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं और जब बैठकर चर्चा होगी, तो सभी चीजों पर होगी।
सितंबर में उन्होंने कहा था, 'हम सम्मानजनक स्थिति पर चुनाव के साथ जाएंगे। जो कांग्रेस राहुल जी ने मेहनत करके खड़ी की है, उस मेहनत को खराब नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हम सम्मानजनक स्थिति पर चुनाव के साथ जाएंगे।'
कांग्रेस मांग रही पहले से ज्यादा सीटें
अक्टूबर में मसूद ने कहा था, 'हमारा कोई मतभेद नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इस सीटों को अभी फाइनल कर लीजिए। हमारे सम्मान का आप ख्याल करें और आपके सम्मान का हम ख्याल करेंगे। आज आंधी राहुल गांधी की है। उसको मद्देनजर रखें कि कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है। 2027 वाली कांग्रेस है। 10 साल में कांग्रेस में बहुत फर्क आया है।'
उन्होंने कहा था, 'हम उसके बाद भी चाहते हैं कि आप आगे रहें। हम यह तो नहीं कह रहे कि आप न रहें। लेकिन हमारे सम्मान का भी ख्याल कर लें। सिर्फ इतनी ही बात है।' उन्होंने कहा था, 'सीटें बढ़ाकर लेंगे। बढ़ाकर ही लेंगे। लोगों की हमारी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। हमें भी पार्टी को बचाकर रखना है। पार्टी को हमें भी चलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता न कि हमारी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए। हम लड़ाई लड़ेंगे, तो मिलकर लड़ेंगे न। सेल्फ गोल थोड़ी न करेंगे। तो हमारे सम्मान का ख्याल वो करेंगे, उनके सम्मान का हम करेंगे।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें