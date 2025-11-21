पहले भाजपा से अपील फिर योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना

संक्षेप: अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से अपील है कि वह दालमंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। जब लोग तैयार ही नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीन सकते हैं? इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जाने वाली है।

यूपी में वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के दाम पर हो रहे ध्वस्तीकरण को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 'राजनीतिक ध्वस्तीकरण' करार दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा से अपील है कि वह दालमंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। जब लोग तैयार ही नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीन सकते हैं? दुकान दे दोगे, मगर ग्राहक कैसे दोगे? दालमंडी एक दिन में नहीं बनी। एक दुकान जमाने में जमाना लग जाता है, लेकिन भाजपा वालों को एक मिनट भी दुकान गिराने में नहीं लगता। इन्हें लोगों को दुख देने में खुशी मिलती है। अखिलेश ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि ये सरकार जाने वाली है। अब इसके दिन और कम हो गए हैं। बड़ी लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग खुलकर कारोबार तक नहीं कर पा रहे। इनकी नीति है कि लोगों को इतना डरा दो कि वे अपनी बात न कह सकें। क्या कोई सरकार ऐसा करती है? दालमंडी सर्फि मार्केट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और विरासत मूल्य वाली जगह है, जहां पीढ़ियों से व्यापार चल रहा है। भाजपा जिस योजना पर काम कर रही है वह हेरिटेज संरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना का नतीजा है। भाजपा दालमंडी से हमेशा हारती आई है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही।

मेरठ के व्यापारियों को भी भाजपा ने ध्वस्तीकरण का रिटर्न गफ्टि दिया था। सब कुछ नोट हो रहा है। कुछ हमारे पास, कुछ कुदरत के यहां। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपने लोगों को मुआवजा देती है, ठीक वैसे ही दूसरे को भी दे। अखिलेश की पत्रकार वार्ता के दौरान दालमंडी से आए व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी और चौड़ीकरण की परियोजना पर रोक लगाने की मांग की।