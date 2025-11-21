Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav first appealed to the BJP, then sharply targeted the Yogi government
पहले भाजपा से अपील फिर योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना

पहले भाजपा से अपील फिर योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर साधा निशाना

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से अपील है कि वह दालमंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। जब लोग तैयार ही नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीन सकते हैं? इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जाने वाली है।

Fri, 21 Nov 2025 06:33 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के दाम पर हो रहे ध्वस्तीकरण को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 'राजनीतिक ध्वस्तीकरण' करार दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा से अपील है कि वह दालमंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। जब लोग तैयार ही नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीन सकते हैं? दुकान दे दोगे, मगर ग्राहक कैसे दोगे? दालमंडी एक दिन में नहीं बनी। एक दुकान जमाने में जमाना लग जाता है, लेकिन भाजपा वालों को एक मिनट भी दुकान गिराने में नहीं लगता। इन्हें लोगों को दुख देने में खुशी मिलती है। अखिलेश ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि ये सरकार जाने वाली है। अब इसके दिन और कम हो गए हैं। बड़ी लड़ाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग खुलकर कारोबार तक नहीं कर पा रहे। इनकी नीति है कि लोगों को इतना डरा दो कि वे अपनी बात न कह सकें। क्या कोई सरकार ऐसा करती है? दालमंडी सर्फि मार्केट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और विरासत मूल्य वाली जगह है, जहां पीढ़ियों से व्यापार चल रहा है। भाजपा जिस योजना पर काम कर रही है वह हेरिटेज संरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना का नतीजा है। भाजपा दालमंडी से हमेशा हारती आई है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही।

मेरठ के व्यापारियों को भी भाजपा ने ध्वस्तीकरण का रिटर्न गफ्टि दिया था। सब कुछ नोट हो रहा है। कुछ हमारे पास, कुछ कुदरत के यहां। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपने लोगों को मुआवजा देती है, ठीक वैसे ही दूसरे को भी दे। अखिलेश की पत्रकार वार्ता के दौरान दालमंडी से आए व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी और चौड़ीकरण की परियोजना पर रोक लगाने की मांग की।

ये भी पढ़ें:पहली दिसंबर शुरू हो रही राहत देने वाली यह योजना, घर-घर जाएंगे बिजलीकर्मी

वाराणसी का विकास रोक दिया इस सरकार ने

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जितनी भी मेट्रो चल रही हैं, वे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी हैं। वाराणसी में भी मेट्रो प्रस्तावित थी। इस सरकार ने रोक दी। वरुणा नदी पर रिवर फ्रंट की योजना थी। रोक लगा दी। इन्होंने कुछ किया तो नहीं बस जो था उसे बेच दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |