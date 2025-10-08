अखिलेश यादव को आजम-शिवपाल मिलन का डर खींच लाया रामपुर, ओपी राजभर का दावा

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात को लेकर बड़ा दावा किया है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को डर है कि आजम खां और शिवपाल मिलकर नया खेल न कर दें। अखिलेश को सपा में टूट का डर सता रहा है।

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात पर अलग ही दावा किया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है। आजम खां 23 महीने जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं गए। जेल से बाहर आते ही उनसे मिलने पहुंच गए। यह मुलाकात भी आजम खां की शर्तों पर हुई है। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश को डर सता रहा है कि कहीं आजम खां और शिवपाल सिंह यादव मिलकर कोई खेल न कर दें। समाजवादी पार्टी में इन दोनों नेताओं की गहरी पकड़ है और अखिलेश को इसी टूट का भय है।

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आजम खां की सपा में अब भी वही हनक बरकरार है। उन्होंने कहा कि सपा में अब भी आजम की स्थिति मजबूत है। आजम खां की नाराजगी का असर सपा पर पहले ही दिख चुका है। आजम की गिरफ्तारी के बाद रामपुर की सीट सपा से छिन गई थी। अखिलेश ने तब चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब वोट बैंक बचाने के लिए मुलाकात कर रहे हैं।