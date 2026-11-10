यूपी चुनाव में 80 बनाम 20 का अखिलेश ने अपने ढंग से समझाया मतलब? CM योगी के बयान पर पलटवार
अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर पलटवार करते हुए मंगलवार को कहा कि सीएम का 80-20 से मतलब ये है कि बीजेपी गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुकाबले बीस साबित होगा। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 के सीएम योगी के दावे को खारिज करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ढंग से इसका मतलब समझाया है। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सीएम के बयान का मतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही लड़ने लायक हो और सपा एनडीए से बेहतर है।
अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा- ‘उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुक़ाबले 20 (बीस) साबित होगा।’ इस पोस्ट के जरिए सपा मुखिया ने दावा किया कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हार मिलेगी। एनडीए इतना कमजोर पड़ेगा कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से अधिकतम 80 सीटें ही जीत पाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा का पीडीए गठबंधन एनडीए के मुकाबले 20 साबित होगा। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा।
क्या कहा था सीएम योगी ने?
एक निजी चैनल के इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा था कि आने वाला चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए उपद्रव के मौके ढूंढता है। इसी वजह से हमने उस 20 प्रतिशत को साइड में किया है। 80 फीसदी वोटर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि को लेकर भाजपा और एनडीए को अपना समर्थन देंगे। जिन्हें ये मुद्दे पसंद नहीं है। जिन्हें दंगाई, अराजकता, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, माफिया पसंद हैं ऐसे लोग बीजेपी और एनडीए के विरुद्ध जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि यह 80 और 20 का चुनाव होगा। 80 फीसदी हमारे साथ और 20 फीसदी हमारे विरोध में खड़े होंगे। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते।
इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर होने के बाद 1.27 करोड़ हिंदू वोटर घट गए है। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर वापस लेने की मांग नहीं करेंगे। वह इसलिए मांग नहीं करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर एसआईआर के पहले जितने मतदाता थे एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें