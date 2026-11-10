यूपी चुनाव में 80 बनाम 20 का अखिलेश ने अपने ढंग से समझाया मतलब? CM योगी के बयान पर पलटवार

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर पलटवार करते हुए मंगलवार को कहा कि सीएम का 80-20 से मतलब ये है कि बीजेपी गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुकाबले बीस साबित होगा। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 के सीएम योगी के दावे को खारिज करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ढंग से इसका मतलब समझाया है। मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सीएम के बयान का मतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही लड़ने लायक हो और सपा एनडीए से बेहतर है।

अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर लिखा- ‘उप्र के मुख्यमंत्री जी का 80-20 से मतलब ये है कि उनका भाजपा गठबंधन अधिकतम 80 सीट पर ही लड़ने लायक होगा और पीडीए गठबंधन, एनडीए के मुक़ाबले 20 (बीस) साबित होगा।’ इस पोस्ट के जरिए सपा मुखिया ने दावा किया कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हार मिलेगी। एनडीए इतना कमजोर पड़ेगा कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से अधिकतम 80 सीटें ही जीत पाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा का पीडीए गठबंधन एनडीए के मुकाबले 20 साबित होगा। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा।

क्या कहा था सीएम योगी ने? एक निजी चैनल के इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा था कि आने वाला चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए उपद्रव के मौके ढूंढता है। इसी वजह से हमने उस 20 प्रतिशत को साइड में किया है। 80 फीसदी वोटर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि को लेकर भाजपा और एनडीए को अपना समर्थन देंगे। जिन्हें ये मुद्दे पसंद नहीं है। जिन्हें दंगाई, अराजकता, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, माफिया पसंद हैं ऐसे लोग बीजेपी और एनडीए के विरुद्ध जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि यह 80 और 20 का चुनाव होगा। 80 फीसदी हमारे साथ और 20 फीसदी हमारे विरोध में खड़े होंगे। लोकतंत्र का यह तकाजा है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते।