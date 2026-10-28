कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, केवल..., एमएलसी चुनाव में मिली सफलता से अखिलेश यादव गदगद
यूपी एमएलसी चुनाव में मिली शानदार जीत से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गदगद हैं। उन्होंने जश्न और जुलूस को लेकर नेताओं-कार्यकर्ताओं को हो-हल्ला नहीं करने की सलाह दी है।
यूपी एमएलसी चुनाव में मिली शानदार जीत से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीते प्रत्याशियों को कोई हो-हल्ला नहीं करने और जुलूस नहीं निकालने की सलाह देते हुए सोशल मीडिया पर ही जश्न मनाने की नसीहत दी है। इसका कारण भी बताया है। यूपी एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 11 में से तीन सीटें जीत ली हैं और दो पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने पांच सीटें जीती हैं और एक पर आगे चल रही है। अगर दोनों की बढ़त बरकरार रही तो भाजपा छह और सपा पांच सीटें जीत लेगी।
भाजपा से एक सीट कम होने के बाद भी सपा के खुश होने का कारण भी है। पिछली बार भाजपा ने छह, सपा ने तीन और दो सीटें निर्दल प्रत्याशियों ने जीती थी। एक निर्दल बाद में भाजपा में शामिल हो गया था। ऐसे में निर्दल को मिलाकर भाजपा के पास सात सीटें थीं लेकिन वह छह ही जीत रही है। यानी उसे एक सीट का नुकसान हो रहा है। जबकि सपा तीन की जगह इस बार पांच सीटें जीत रही है। ऐसे में भाजपा के नुकसान में भी सपा को बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। खास यह भी है कि भाजपा एक बार फिर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दोनों सीटों पर हार रही है। लखनऊ तक की स्नातक सीट सपा इस बार भाजपा से छीन रही है।
अखिलेश ने गिनती खत्म होने से पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रहे, हमें शांति से इसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना है। कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, जिससे भाजपाई हमारे बीच घुसकर माहौल को बिगाड़ न पाएं और हम पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा पाएं।
अखिलेश ने कहा कि हमें हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। भाजपा गुंडागर्दी की साज़िश करके कभी भी हमारी छवि बिगाड़ सकती है। आगे यह भी कहा कि हम आप सबका अभिनंदन स्वयं करेंगे, हो सका तो आपके क्षेत्र में आकर करेंगे।
इसके साथ ही कहा कि इस बीच आप सभी जीते हुए एमएलसी, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए, जिन्होंने इस जीत में आपका समर्थन-सहयोग करके आपको जिताया है। हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का भी सम्मान करेंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।