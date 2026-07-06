अखिलेश यादव को सपने में दिखीं 270 सीटें, सोशल मीडिया को लेकर हुए सतर्क; बोले-FIR कराएंगे
अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को लखनऊ में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई भाजपा विधायक अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं। यदि उनमें हिम्मत है तो अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ें। हम तैयार हैं उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में हराने के लिए।
Akhilesh Yadav News : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आ रहे हैं त्यों-त्यों राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत तैयारियों में झोंकनी शुरू कर दी हैं। पक्ष-विपक्ष के एक-दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर दावा किया कि 2027 में उनकी पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें कल रात को सपने में समाजवादी पार्टी की 270 सीटें दिखीं। यूपी की जनता बदलाव चाहती है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को लेकर पार्टी वर्कर्स को सचेत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने पर सपा एफआईआर कराएगी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर सपा एक-एक कर सबमें एफआईआर कराएगी।
भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शुरू हुए जो काम आठ-नौ साल पहले पूरे हो जाने चाहिए था उन्हीं का आज तक उद्घाटन हो रहा है। अखिलेश यादव ने सपा शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने कहा कि कई भाजपा विधायक अपना क्षेत्र बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यदि हिम्मत है तो उन्हीं क्षेत्रों से फिर चुनाव लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उन्हीं के क्षेत्र में उनकी जमानत जब्त कराने के लिए।
अयोध्या श्रीराम मंदिर दान चोरी मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा चोरों का गिरोह जनाक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। सम्पूर्ण विश्व के रामभक्तों और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा की 10 साल की सरकार में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आस्था और श्रद्धा किे साथ खिलवाड़ हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में टकराव की स्थिति है। खाजना देखकर सब बौरा गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी सरकार और संगठन में झगड़ा काफी बढ़ गया है। सपा मुखिया ने कहा कि घपले की वजह से अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालु कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, भाजपा जैसा फर्जी एमओयू नहीं करेगी।
एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। 2027 के चुनाव में वोट चोरी के साथ कहीं प्रत्याशी मैनेज ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ पार्टी एक-एक कर एफआईआर कराएगी। उन्होंने कहा कि भारत को चीन से खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारी सबसे अधिक जमीनें चीन ने छीनी हैं लेकिन सरकार चुप रहती है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें