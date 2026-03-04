Hindustan Hindi News
अखिलेश यादव-डिंपल यादव ने सैफई में खेली फूलों की होली, मंच पर दिखा पूरा परिवार

Mar 04, 2026 12:41 pm IST
मंच पर अखिलेश यादव के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव और करहल विधायक तेज प्रताप यादव मौजूद रहे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर गुलाब और अन्य सुगंधित फूलों की वर्षा कर होली का पर्व मनाया।

Akhilesh Yadav Celebrated Holi in Saifai: होली पर अखिलेश यादव पूरे परिवार संग सैफई में हैं। उन्होंने वहां परिवार और सैफईवासियों के साथ फूलों की होली खेली। समाजवादी पार्टी कार्यालय के मैदान में बुधवार को आयोजित फूलों की होली के कार्यक्रम में उत्सव और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां रंगों की नहीं बल्कि केवल फूलों की होली खेली गई। भव्य पंडाल में मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया।

कार्यक्रम स्थल को फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से भव्य रूप दिया गया था। मंच पर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी को होली की शुभकामनाएं दीं। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर आपसी एकता और भाईचारे का संदेश दिया।

यह आयोजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। नेताजी के समय से चली आ रही सैफई की यह परंपरा आज भी समाजवादी एकता और सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है। पहले नेताजी की कोठी पर फूलों की होली मनाई जाती थी, जो अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के विशाल पंडाल में भव्य रूप ले चुकी है।

कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक फाग गायन से पूरा पंडाल गूंज उठा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह सांस्कृतिक रंग में ढाल दिया। सैफई एक बार फिर ऐतिहासिक फूलों की होली का साक्षी बना, जहां राजनीति और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

