जन्मदिन पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शार्ट सर्किट की जांच हो, अखिलेश यादव की मांग

संक्षेप: बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके संबोधन के दौरान शार्ट सार्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मायावती गुरुवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही हैं। समापन के समय अचानक एसी के पास शार्ट सर्किट हो गया और उसमें धुंआ निकलने लगा। मायावती इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से चली गईं। अखिलेश ने गुरुवार की सुबह मायावती को जन्मदिन की बधाई दी।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मायावती ने जीवन भर प्रभुत्वादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान-सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात-दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ, उनको जन्मदिन की पुनः बधाई।