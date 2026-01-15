जन्मदिन पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शार्ट सर्किट की जांच हो, अखिलेश यादव की मांग
बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके संबोधन के दौरान शार्ट सार्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।
मायावती गुरुवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही हैं। समापन के समय अचानक एसी के पास शार्ट सर्किट हो गया और उसमें धुंआ निकलने लगा। मायावती इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से चली गईं। अखिलेश ने गुरुवार की सुबह मायावती को जन्मदिन की बधाई दी।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मायावती ने जीवन भर प्रभुत्वादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान-सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात-दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ, उनको जन्मदिन की पुनः बधाई।
सपाइयों ने डिंपल यादव का मनाया जन्मदिन
मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं ने प्रदेशभर में मनाया। इस मौके पर जन्मदिन की बधाई देने के साथ केक काटे, कंबल बांटे और भंडारा किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के जन्मदिन पर बधाई देने आए लोगों को धन्यवाद दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के आयोजन में केक काट कर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बिरयानी बांटी गई। अरविंद कुमार सिंह, रमेश प्रजापति, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। अपर्णा जैन ने भंडारा किया। बलरामपुर अस्पताल में प्रवक्ता दीपक रंजन, फखरूल हसन चांद ने ह्वीलचेयर और सर्जिकल सामान बांटे। सपा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने जन्मदिन केक काटकर गरीबों को खाना खिलाया।