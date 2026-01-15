Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav demands an investigation into the short circuit at Mayawati birthday press conference
जन्मदिन पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शार्ट सर्किट की जांच हो, अखिलेश यादव की मांग

जन्मदिन पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शार्ट सर्किट की जांच हो, अखिलेश यादव की मांग

संक्षेप:

बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।

Jan 15, 2026 10:56 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके संबोधन के दौरान शार्ट सार्किट के कारणों की जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मायावती गुरुवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही हैं। समापन के समय अचानक एसी के पास शार्ट सर्किट हो गया और उसमें धुंआ निकलने लगा। मायावती इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से चली गईं। अखिलेश ने गुरुवार की सुबह मायावती को जन्मदिन की बधाई दी।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मायावती ने जीवन भर प्रभुत्वादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान-सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात-दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथियों को जिस तरह ललकारा, वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ, उनको जन्मदिन की पुनः बधाई।

सपाइयों ने डिंपल यादव का मनाया जन्मदिन

मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं ने प्रदेशभर में मनाया। इस मौके पर जन्मदिन की बधाई देने के साथ केक काटे, कंबल बांटे और भंडारा किया गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के जन्मदिन पर बधाई देने आए लोगों को धन्यवाद दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के आयोजन में केक काट कर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बिरयानी बांटी गई। अरविंद कुमार सिंह, रमेश प्रजापति, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। अपर्णा जैन ने भंडारा किया। बलरामपुर अस्पताल में प्रवक्ता दीपक रंजन, फखरूल हसन चांद ने ह्वीलचेयर और सर्जिकल सामान बांटे। सपा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रामबाबू सुदर्शन ने जन्मदिन केक काटकर गरीबों को खाना खिलाया।

ये भी पढ़ें:यूपी में योगी सरकार में चलाने जा रही 100 दिन का बड़ा अभियान, घर-घर जाएंगी टीमेंं
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News Mayawati Akhilesh Yadav
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |