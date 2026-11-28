सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसके नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सपा महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी। अखिलेश शनिवार को संभल के बहजोई पहुंचे थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है। भाजपा देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है और अब लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलने चली है। अखिलेश ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी। अखिलेश शनिवार को संभल जिले के बहजोई में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के बेटे के वलीमे में शामिल होने पहुंचे थे।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संभल के लोग बहुत अच्छे हैं और यहां की जनता अमन-चैन के साथ रहना चाहती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव भी संभल से चुनाव जीत चुके हैं और प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहां से सांसद रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि देश में किसान परेशान हैं और बेरोजगारी की समस्या लगातार बनी हुई है। चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को लेकर चुनौती बनी हुई है। सरकार को सबसे पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वह लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बांटने में जुटी है।

परिसीमन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकसभा क्षेत्रों का बंटवारा करना चाहती है। महिला आरक्षण पर सपा का रुख स्पष्ट करते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है। हालांकि, महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने के सरकार के प्रस्ताव का सपा विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया।