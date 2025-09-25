Akhilesh Yadav dealt a blow to BSP-Apna Dal, several leaders joined Samajwadi Party अखिलेश यादव ने बसपा-अपना दल को दिया झटका, कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अखिलेश यादव ने बसपा-अपना दल को दिया झटका, कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को अपना दल और बहुजन समाज पार्टी को झटका दिया। अपना दल और बसपा के कई नेता सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने खुद इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया। शामिल होने वालों में गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और कोर्डिनेटर भी शामिल हैं।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:31 PM
समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को झटका दिया। दोनों दलों के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए गुरुवार को शोहरतगढ़ के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह समेत कई नेता सपा में शामिल हो गए। गौतमबुद्धनगर के किसान नेता सुधीर चौहान, खजनी विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी विद्या सागर और बसपा के गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष व गोरखपुर मंडल के पूर्व कोआर्डिनेटर लालजी भारती समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। अखिलेश ने गुरुवार को इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उम्मीद जताई कि इन साथियों के आने से पीडीए परिवार मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि नोएडा और आसपास किसानों की लड़ाई लड़ने वालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को काफी बल मिलेगा। समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार बढ़ाने का प्रयास मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। उसमें सफलता मिलेगी।

सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक सिद्धार्थनगर चौधरी अमर सिंह अपना दल के चुनाव निशान से शोहरतगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। विद्या सागर और लालजी भारती बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए है। विद्या सागर बसपा से 2022 में खजनी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। लालजी भारती बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर तथा गोरखपुर मंडल के कोआर्डिनेटर रह चुके हैं।

इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव को पद्मश्री स्व0 गिरिराज किशोर की पुस्तक ‘पहला गिरमिटिया‘ उनकी पुत्री शिवा सिंह ने भेंट की। उनके बेटे तन्मय ने बताया कि नेताजी मुलायम सिंह द्वारा 75 हजार रुपये के आर्थिक सहयोग से इस पुस्तक का लेखन और प्रकाशन संभव हो सका था। गिरिराज किशोर ने लिखा है कि मुलायम सिंह यादव सच्चे समाजवादी और राजनीतिक मतभेद पर भी विरोधी की मदद करते थे। हेमंत राजपूत ने महारानी अवंती बाई के जीवन पर खंडकाव्य ‘मेंहदी में तलवार‘ भेंट की।

