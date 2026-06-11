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अखिलेश यादव की बेटी भी..., यूपी पहुंचीं NCW की अध्यक्ष बोलीं- शिकायत मिली तो लेंगे संज्ञान

Yogesh Yadav मेरठ, मुख्य संवाददाता
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला यूपी पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर के सामने भी उठा है। उन्होंने कहा कि शिकायत आई तो इसका संज्ञान लिया जाएगा।

अखिलेश यादव की बेटी भी..., यूपी पहुंचीं NCW की अध्यक्ष बोलीं- शिकायत मिली तो लेंगे संज्ञान

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही आपत्तिजनक पोस्ट का मामला गुरुवार को यूपी पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया के. रहाटकर के सामने उठा। इस पर रहाटकर ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी भी देश की बेटी हैं। यदि आयोग को इस बारे में शिकायत मिली तो संज्ञान लिया जाएगा।

गुरुवार को महिला जनसुनवाई को लेकर मेरठ पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल पर साफ कहा कि बेटियों और महिलाओं के साथ घटनाएं ठीक नहीं है। अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मामले में उन्होंने कहा कि वह भी देश की बेटी हैं और इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं। आयोग में शिकायत हुई तो निश्चित तौर से मामले का संज्ञान लिया जाएगा।

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सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की बेटी अदिति को लेकर एक आपत्तिजनकर पोस्ट शेयर की जा रही है। एक जैसे कंटेंट वाली पोस्ट को कुछ खास ग्रुप के लोगों द्वारा शेयर करने का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर भी दी है। मध्य प्रदेश के गुना में भी एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

कांग्रेस ने भी इसे गंदी राजनीति बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा के ट्रोल्स शर्म करो तुम्हारा भी परिवार होगा मां बहन या बेटियां भी होंगी। किसी बड़े नेता की बेटी के लिये इतनी नीचता मत करो कि लोग आप सबके घर पर भी ऐसे ही पत्थर मारने लगे।

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क्या है पोस्ट में

अखिलेश यादव की बेटी अदिति और एक अज्ञात युवक की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। इसमें अदिति को घर से सात करोड़ रुपए लेकर नाइजीरियाई मुस्लिम युवक के साथ भागने की बातें लिखी गई हैं। इसे लेकर खुद अखिलेश यादव ने भी आक्रोश जताया है। उन्होंने इसके लिए भाजपा और उसके समर्थकों पर आरोप लगाया है। सपा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के पोस्ट वायरल करने का आरोप लगाया है।

सपा ने चेताया, भविष्य की अदालत में इंसाफ होगा

सपा ने बिना किसी का नाम लेकर पोस्ट करने वालों को चेतावनी भी दी है। सपा मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव और उनकी बेटी के बारे में भ्रामक, मनगढंत, अभद्र टिप्पणियां लेख लिखने वाले सभी सोशल मीडिया हैंडल्स चिन्हित किए जा रहे हैं और कार्यवाही होगी।

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समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना का खुलासा किया, इसी कारण से बौखलाई भाजपा के द्वारा ये कृत्य किया गया। राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन निजी और परिवारिक टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं होता। 2014 के बाद से भाजपा ने ये नई तरह की परंपरा जो डाली है भविष्य में इसका खामियाजा, दुष्परिणाम, सजा भी भाजपाइयों को ही भोगनी है, ये भी निश्चित है। समय परिवर्तनशील होता है, किसी को समय नहीं छोड़ता, कानून और भविष्य की अदालत में सबका इंसाफ होगा।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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