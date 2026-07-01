VIDEO : अखिलेश यादव ने तलवार से काटा केक, कार्यकर्ताओं संग धूमधाम से मनाया जन्मदिन
अखिलेश यादव बुधवार को 53 साल के हो गए। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर उनका जन्मदिन हजारों कार्यकर्ताओं के बीच धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अखिलेश यादव तलवार से केक काटते नजर आए। अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच होड़ मची रही। बर्थडे के मौके पर अखिलेश ने एक प्रेस कांफ्रेंस भी की।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक जुलाई को जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सपा मुखिया को केक काटने से ठीक पहले किसी ने एक तलवार भेंट की। आपने आसपास मौजूद पार्टी नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने केक काटा और इसके बाद नेताओं-कार्यकर्ताओं में केक से उनका मुंह मीठा कराने की होड़ मच गई। पार्टी प्रमुख के जन्मदिन पर सपा मुख्यालय पर दिन भर धूमधाम रही। इस मौके पर नेताओं-कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनरी ओढ़ाकर, गुलदस्ते भेंट कर और तरह-तरह के उपहारों के साथ जन्मदिन की बधाइयां दीं।
सपा प्रमुख के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय का हाल खचाखच भरा था। प्रदेश भर में जहां अलग-अलग इकाइयों ने अपने ढंग से अखिलेश का जन्मदिन मनाया तो वहीं लखनऊ में सपा मुख्यालय पर दूर-दूर से नेता-कार्यकर्ता पहुंचे थे। 53 साल के हो गए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मौके पर पूरे रौ में दिखे। लखनऊ में सपा मुख्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ता खुशी से भर गए। इस मौके पर बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- ‘हम साल में कई बार जन्मदिन मनाते हैं। जिस दिन केक या लड्डू खाने का मन हो, उस दिन जन्मदिन है।’
जन्मदिन के मौके पर सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर सुबह से जुटे थे। 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं के बीच ही केक काटा। इस दौरान उनसे हाथ मिलाने की होड़ मची रही।
अंजलि मैसी को ज्वाइन कराई सपा
अखिलेश यादव ने इस मौके पर अंजलि मैसी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। भंडारा वाली लड़की के नाम से मशहूर अंजलि मैसी समाजवादी पार्टी के डिजिटल ऐप की पहली यूजर भी बनीं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने मुझे भंडारे में बुलाया था। पूड़ी-सब्जी खिलाई थी लेकिन उनका नुकसान हो गया। सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि इसीलिए आज डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत हम लोग अंजलि जी को पार्टी की सदस्य बनाकर कर रहे हैं।
सपाइयों ने धूमधाम से मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन
अखिलेश यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया। अलग-अलग जिलों में अपने-अपने ढंग से सपाइयों द्वारा अखिलेश का जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अखिलेश ने लखनऊ मुख्यालय पर सभी के प्रति आभार प्रकट किया।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें