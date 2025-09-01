'वोट अधिकार यात्रा' में अखिलेश की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी, डिप्टी CM का सपा प्रमुख पर निशाना

यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'वोट अधिकार यात्रा' में यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही।

मौर्य ने एक प्रचलित मुहावरे का प्रयोग करते हुए सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बिहार में नितांत असफल 'वोट अधिकार यात्रा' में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही। न तीन में न तेरह में मुहावरे का मतलब जिसका कोई लेना-देना न हो, या जो किसी बात से बिलकुल ही अप्रासंगिक हो।

मौर्य ने पोस्ट में कहा, “जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य। उनका बिहार से संबंध केवल श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी ख़ातिरदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसकी बानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी।” समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए थे और बिहार की जनता का आह्वान किया कि वह 'मगध' (बिहार) में भी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराये, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने उसे 'अवध' (फैजाबाद-अयोध्या) में हराया था।