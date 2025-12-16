Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav clarified the seat-sharing situation with INDIA alliance for the 2027 assembly elections
भाजपा वाले फॉर्मूले से BJP को ही हराना चाह रहे अखिलेश, सीट बंटवारे पर क्या बोले?

भाजपा वाले फॉर्मूले से BJP को ही हराना चाह रहे अखिलेश, सीट बंटवारे पर क्या बोले?

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की स्थिति पूरी तरह से साफ की। अखिलेश यादव भाजपा वाले फॉर्मूले से बीजेपी को ही हराना चाह रहे हैं।  

Dec 16, 2025 08:25 pm IST
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारे की स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। अखिलेश भाजपा वाले फॉर्मूले से बीजेपी को ही हराना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बंटवारे को लेकर कोई इंडिया गठबंधन में सवाल सीट का नहीं जीत का रहेगा। जो पार्टी भाजपा के खिलाफ सीट जीत सकती है, वह लड़ेगी, उसी को लड़ाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने ऐसा ही किया था। उसका परिणाम सामने रहा। भाजपा अब यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी है।

अखिलेश ने लखनऊ में मंगलवार को कहा कि हम लोग अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन बना था, तब यह तय हुआ था कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत होगा, भाजपा को हराने के लिए उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी समीकरण देखा जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का आंकलन होगा। उन्होंने सीट बंटवारे को फार्मूले के सवाल पर कहा कि डेमोक्रेसी में जिसे जहां ज्यादा वोट मिला हो वहीं मुख्य फार्मूला होता है। साथ में समीकरण देखा जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हारी है। विधानसभा चुनाव में भी हारेगी। हम भाजपा से जीतना सीख गए हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत है। हम गठबंधन को और मजबूत बनाएंगे। समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से हटाएगी। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को लोकसभा में आगे बढ़ाने के सवाल पर कहा कि वह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसीलिए हम उन्हें आगे बैठाते हैं। भाजपा के लोग उनके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। हम तो अयोध्या से जीते अवधेश को आगे बैठाते है, लेकिन रामायण धारावाहिक में भगवान श्रीराम बने अरुण गोविल सांसद को भाजपा संसद में कहां बैठाती है, वे दिखाई ही नहीं देते हैं। हम चाहते हैं भाजपा उन्हें भी आगे बैठाए।

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार में तमाम पूंजीपति बैंकों से पैसा लेकर देश और दुनिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। टॉप टेन पूंजीपतियों को देखा जाए, तो पता चल जाएगा कि उन्होंने बैंकों से कितना कर्ज लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर गरीब महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देगी। हम भी पूंजीपतियों की तरह बैंकों से पैसा लेकर गरीब महिलाओं को देंगे। सपा सरकार में महिलाओं को 500 रुपये महीना पेंशन मिलता था, सत्ता में आने पर और बढ़ाकर देंगे।

भाजपा समाज में नफरत पैदा करती

उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, तो उसे गंगा जल से धुलवाया गया। कन्नौज में एक मंदिर में पूजा करके मेरे जाने के बाद भाजपा के लोगों ने उसे गंगा जल से धोया। भाजपा समाज में नफरत पैदा करती है। भेदभाव करती है। भाजपा की सरकारों ने देश को बर्बाद कर दिया। भाजपा साम्प्रदायिक राजनीति करती है। भाजपा ने कहा कि मिसाइल बनेगी डिफेंस एक्सपो कराया था। इन्वेस्टमेंट के सपने झूठे साबित हुए।

सरकार लोगों के वोट कटवाने के लिए एसआईआर कर रही

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। कफ सिरप बड़ा घोटाला है। जहरीले सिरप से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार आरोपियों को बचा रही है। सात सौ फर्जी कंपनियों और सैकड़ों हजारों करोड़ का अवैध कारोबार हुआ। आरोपी सरकार के सजातीय हैं। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सरकार लोगों के वोट कटवाने के लिए एसआईआर कर रही है। मुख्यमंत्री अब कह रहे है कि एसआईआर में चार करोड़ वोट कट गए। कटे वोट भाजपा के हैं। अगर चार करोड़ वोट कट गए हैं, तो इस हिसाब से हर विधानसभा में भाजपा के 84 हजार वोट कट गए। भाजपा अभी से हार गई।

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव।
