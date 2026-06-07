राम मंदिर से करोड़ों की रकम गायब, अखिलेश यादव का दावा, बोले- ट्रस्ट के लिए शर्मनाक है

अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि राम के उपासकों के लिए ये संवेदनशील खबर है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पायी गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। अदालत इसे से स्वतः संज्ञान ले।

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर (Ram Mandir) के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गये। साथ ही इसे ट्रस्ट के लिए शर्मनाक बताया है। सपा प्रमुख ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पायी गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।'

भगवान को तो बख्श दे भाजपा: सपा समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने भी एक्स पर पोस्ट कर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे से करोड़ों रुपए की रकम का हेर फेर, गायब हो जाना, चोरी हो जाना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि जिम्मेदारों से बड़ा सवालिया निशान है। इस मामले में ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ लोगों को न सिर्फ स्पष्टीकरण देना चाहिए, बल्कि राम मंदिर निर्माण कार्य हेतु एवं भक्तों की आस्था के परिणाम से दान चढ़ावे में कितनी रकम अब तक प्राप्त हुई, कहां कहां खर्च हुई, इन सब का हिसाब किताब, लेखा-जोखा, ब्योरा जनता के सामने रखना चाहिए। मंदिर की रकम में हेर फेर, घपला घोटाला, चोरी अस्वीकार्य है तथा भक्तों की आस्था पर बड़ा प्रहार है। भाजपा भगवान को तो बख्श दे।'