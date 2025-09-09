Akhilesh Yadav cautious on the activity of ticket claimants, Samajwadi Party running on 3 formulas टिकट दावेदारों की सक्रियता पर सर्तक हुए अखिलेश यादव, 3 फार्मूलों पर चल रही सपा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
टिकट दावेदारों की सक्रियता पर सर्तक हुए अखिलेश यादव, 3 फार्मूलों पर चल रही सपा

समाजवादी पार्टी में अगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सर्तक हैं। जीत के लिए तीन फार्मूलों पर काम रही सपा टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष को लेकर अभी से सतर्क है।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:37 PM
टिकट दावेदारों की सक्रियता पर सर्तक हुए अखिलेश यादव, 3 फार्मूलों पर चल रही सपा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की बढ़ती सक्रियता से साफ सुनी जा सकती है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सर्तक हैं। जीत के लिए तीन फार्मूलों पर काम रही सपा टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष को लेकर अभी से सतर्क है। किसी की भी नाराजगी से बचने के लिए किसी भी दावेदार को टिकट का पक्का भरोसा नहीं दिया जा रहा है। यह कवायद टिकट तय होने के बाद नाराज दावेदारों व कार्यकर्ताओं को घर बैठने, दूसरे दल में जाने, भितरघात होने जैसी अप्रिय स्थितियों को रोकने के लिए है।

कोई अपना टिकट पक्का न माने

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल में अपनी चुनाव तैयारियों के बाबत कहा था कि पीडीए का संदेश पहुंचाने, बूथ मैनेजमेंट व टिकट वितरण का काम अच्छे से हो जाए। यही हमारी रणनीति है और यही तैयारी है।सूत्र बताते हैं कि सपा ने सोची समझी रणनीति के तहत यह संदेश दे दिया है कि कोई अपना टिकट पक्का न माने। अभी से टिकट तय करने का मतलब है कि गुटबाजी बढ़ना। यही नहीं पिछड़ों, अतिपिछड़ों व दलितों के बीच थोड़ी बहुत पैठ रखने वाले भाजपा के सहयोगी दलों की कोशिश भी अधिक से अधिक लोगों को टिकट दिलाने की है। ऐसे में उनके सामने उस वक्त सपा के साथ जाने का विकल्प रहेगा ही।

बिहार चुनाव बाद होगी तस्वीर साफ

अभी यह भी तय नहीं है कि सपा कांग्रेस को गठबंधन में कितनी सीट देगी और कितने पर खुद लड़ेगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि वहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा या कम हुआ है। सपा यूं तो सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसकी वजह है कि अगर बदले हालात में उसे चुनाव में अकेले जाने की नौबत आए तो सभी सीटों पर मजबूती से लड़ने की स्थिति में रहे।

