चुनाव से पहले अखिलेश का बढ़ता कुनबा, भाजपा पूर्व सांसद राजपाल सैनी समेत कई सपा में शामिल
यूपी चुनाव से पहले सपा का कुनबा बढ़ रहा है। शुक्रवार को भाजपा नेता पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के बेटे विदुप समेत कई ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी समाजवादी पार्टी में कई दलों के नेता शामिल हुए। भाजपा नेता पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के पुत्र विदुप अग्रहरि, क्षत्रिय महासभा बरेली मंडल के उपाध्यक्ष, बदायूं निवासी भाजपा नेता रवि प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।
समावजादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल होने पर सभी नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी लोगों के शामिल होने की शुरुआत है। अभी कई विधायकों का आना भी बाकी है। चुटकी लेते हुए कहा कि अभी वे तोलमोल में लगे हैं, जब लगेगा सब ठीक है, तब आ जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि टिकट बंटवारे में जेनजी को प्रतिनिधित्व और नौजवानों को मौका देंगे। जोड़ने के साथ मनाने का काम करेंगे।
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शामली के हरवीर मलिक, पूर्व मंत्री रियाज अहमद के पुत्र और बसपा से पीलीभीत विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाने अली, बसपा से गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे ठाकुर नंद किशोर पुण्डीर, पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी कमल गौतम, शामली के निषाद पार्टी के शोकेंद्र आचार्य, राष्ट्रीय लोकदल के शामली से संजीव प्रधान, राजेंद्र मलिक, बिजेंद्र मलिक, शुभम मलिक शामिल हुए। राजेंद्र सिंह शामली, पूर्व प्रत्याशी खतौली विधानसभा सिवान सैनी ने भी सदस्यता ग्रहण की।
अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे: शिवपाल
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि लगातार कई दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलो से प्रभावशाली लोग शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2027 में प्रदेश की जनता, किसान, गरीब, नौजवान अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उन्होंने पूर्व सांसद राजपाल सैनी समेत समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि यूपी का कमेरा वर्ग, पीडीए, किसान, नौजवान, छात्र आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ उम्मीदों से देख रहा है।
भाजपा राज में सभी परेशान: इकरा हसन
कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, छात्र-नौजवान, मजदूर, व्यापारी सभी परेशान है। पीडीए और किसान भाजपा के अन्याय, उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हो रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटे देकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद राजपाल सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार से अब जनता ऊब चुकी हैं। श्री अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
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