यूपी विधानसभा चुनाव 2027: अखिलेश का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई दो दिवसीय बैठक के बाद भी दोनों दलों के बीच सीटों की अंतिम संख्या पर मुहर नहीं लग पाई है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शायराना अंदाज में एक पोस्ट कर बातचीत के सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों और खींचतान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के बीच दूसरे दौर की बैठक खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शायराना अंदाज में एक पोस्ट कर गठबंधन में सब कुछ ठीक होने और बातचीत के सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है।

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "जीतनेवाली पहली ‘26 सीटों’ से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात।" उनके इस पोस्ट का एक मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि शायद सपा आगे चलकर बातचीत के बाद कांग्रेस के लिए और सीटें भी बढ़ा सकती है।

'26 सीटों' के ऑफर पर फंसे पेंच को सुलझाने की कोशिश अखिलेश का यह ट्वीट ऐसे समय आया है जब दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर हुई दो दिवसीय बैठक के बाद भी दोनों दलों के बीच सीटों की अंतिम संख्या पर मुहर नहीं लग पाई है। इससे पहले मंगलवार सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने खुलासा किया था कि पार्टी ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिनमें कांग्रेस की जीती हुई दो सीटें, दूसरे नंबर पर रही चार सीटें और 20 ऐसी सीटें शामिल हैं जहां पिछले चुनाव में सपा को 60 से 70 हजार वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस महज दो हजार वोटों पर सिमट गई थी।

दूसरी तरफ, कांग्रेस की ओर से शुरुआत में 181 और फिर संशोधित सूची में 130 सीटों की दावेदारी पेश किए जाने से सियासी गलियारों में गठबंधन टूटने या तनाव बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि, अखिलेश ने 'पहली 26 सीटों से शुरुआत' लिखकर यह साफ कर दिया है कि यह संख्या अंतिम नहीं है, बल्कि बातचीत की बुनियाद है और आगे इसमें लचीलापन दिखाया जा सकता है।

अब 27 नवंबर को अगली बैठक, जल्द ऐलान की उम्मीद दिल्ली में हुई दूसरे दौर की बातचीत के बाद दोनों दलों के नेताओं ने भी यही दोहराया कि वे समझौते के बेहद करीब हैं और गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियों की समन्वय समितियों के बीच अब अगली बैठक 27 नवंबर को होने की संभावना है, जिसमें अन्य सीटों पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।