रामगोपाल ने ली दूल्हे आर्यन की चुटकी, मंत्री ने कहा-कैसे बोलूं खिलाफ; सैफई में अब भी शादी का खुमार

शादी के दो दिन बाद भी सैफई में आर्यन-सेरिंग की शादी को लेकर चर्चाओं का दौर थमा नहीं है। इस शादी में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार एकजुट नजर आया। अर्पणा यादव ने अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो देवर की शादी में डिंपल यादव ने डांस किया। शादी में केंद्र और प्रदेश के मंत्री भी पहुंचे थे।

Thu, 27 Nov 2025 03:15 PMAjay Singh संवाददाता, इटावा
उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन की शादी मंगलवार को धूमधाम से संपन्न हुई। शादी लद्दाख की रहने वाली हाईकोर्ट की वकील सेरिंग के साथ हुई। दो दिन बाद भी गांव में हर तरफ इस शादी की ही चर्चा है। सैफई की इस शादी में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार एकजुट नजर आया। शादी में पहुंचीं अर्पणा यादव ने अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो देवर की शादी में डिंपल यादव ने भी डांस किया। आर्यन ने 600 फीट लंबे स्टेज पर लद्दाख की सेरिंग को जयमाला पहनाई तो वहां मौजूद हजारों लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया। शादी में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे थे।

शादी के दो दिन बाद भी सैफई में इसको लेकर चर्चाओं का दौर थमा नहीं है। मसलन, जयमाला कार्यक्रम के बाद जब दूल्हा आर्यन और दुल्हन सेरिंग लोगों का अभिवादन कर रहे थे। तभी वे प्रो.रामगोपाल यादव के पास पहुंचे। रामगोपाल को देखकर दोनों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस पर चुटकी लेते हुये रामगोपाल ने कहा कि हाथ जोड़कर काम नहीं चलेगा, पैर छूओ। ये सुनते ही दूल्हा दुल्हन ने उनके पैर छूये। इस पर रामगोपाल ने उनको आर्शीवाद दिया। वहीं शादी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पत्रकारों से बातचीत में मुस्कराकर बोले जिसके घर कार्यक्रम में आए उनके खिलाफ ही बोलें क्या? हालांकि उन्होंने एसआईआर पर कहा कि चुनाव आयोग के एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में आयोग के पास अधिकार हैं। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। जो लोग विदेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाना चाहते हैं ऐसे ही लोगों को इससे दिक्कत है।

परम्परागत भोजन के साथ हुआ अतिथियों का हुआ सत्कार

आर्यन-सेरिंग की शादी के पंडाल में आयोजित जयमाला कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव परिवार की सभी महिलाएं, परिजन और रिश्तेदार मौजूद रहे। लद्दाख से आए दुल्हन पक्ष के लोग भी मंच पर सम्मिलित हुए और पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह रस्में पूरी की गईं। अखिलेश यादव लगातार मेहमानों से मिलते रहे और सबका अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान मेहमानों के लिए 8 ब्लॉक में खाने पीने की व्यवस्था की गईं थी। कद्दू, मट्ठा आलू, शाही पनीर, पूड़ी, छोले चावल, मिक्स वेज, इमरती, कालाजाम समेत कई व्यंजन सजाये गयें थे। विशेष अतिथियों के लिए शादी समारोह स्थल पर ही देशी विदेशी डिस उपलब्ध करायी गईं।

विन्टेज कार में निकली बारात, जमकर थिरके बच्चे

पैतृक आवास से बारात निकासी की रस्म में आर्यन की मां प्रेमलता यादव, चाची मृदुला यादव, डिम्पल यादव, राजलक्ष्मी समेत सभी शामिल रहे। कुआं पूजन के बाद आर्यन विन्टेज कार से बारात लेकर शादी समारोह के लिए निकले उनके साथ सौ से अधिक लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। जिसमें परिवार के लोग शामिल थे। कार्यक्रम स्थल पर थिरकते हुए पहुंचे बारातियों का भव्य स्वागत किया गया।

शादी में कई दिग्गज पहुंचे

अखिलेश यादव के चचेरे भाई की शादी में कई राजनीतिक दिग्गज पहुंचे। खुद अखिलेश ने सबका स्वागत किया। इन दिग्गजों सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, सांसद जितेंद्र दोहरे, सांसद देवेश शाक्य, सांसद आनंद भदौरिया, सांसद राजीव राय, एमएलसी मुकुल यादव, एमएलसी गुड्डू जमाली, विधायक पवन पांडे, राजू यादव शामिल रहे। पूर्व सांसद और चर्चित नेता डीपी यादव, सांसद अफजाल अंसारी और विधायक अब्बास अंसारी भी पहुंचे।

