चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर ये क्या कह गए अखिलेश यादव? बोले-वीडियो है मेरे पास
रक्षाबंधन पर शनिवार को सैफई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर बड़ी बात गए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के संरक्षण में चुनाव आयोग वोटों की डकैती डालने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग से न्याय की अपेक्षा नहीं है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। चाचा राजपाल यादव के घर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर सपा के वोट काटे गए। इसका वीडियो भी हमारे पास है।
रक्षाबंधन के मौके पर अखिलेश यादव अपने चाचा स्व. राजपाल यादव के घर पहुंचे और चाची प्रेमलता से आशीर्वाद लेने के बाद उनका कुशलक्षेम जाना। यहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश चुनाव आयोग पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोटों पर डाका डाला था। अयोध्या का चुनाव हो या कुंदरकी का.. सबसे बड़ी वोटों की चोरी फैजाबाद में की गई। ये तय करते हैं कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। भाजपा के इशारे पर सपा के वोट काटे गए। इसका वीडियो भी है, जिसमें एक-एक आदमी ने छह-छह वोट डाले।
राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमेशा चुनाव में यह चिंता रही है कि चुनाव आयोग न्याय करेगा कि नहीं। लेकिन अब लगता नहीं है कि न्याय मिलेगा इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगली बार आप लोगों से मिलूंगा तो पूछूंगा कि इटावा के टॉप-10 अपराधी कौन हैं? प्रदेश के हर जिले से इस तरह की सूची मांगूंगा और उससे साफ हो जाएगा कि आखिर प्रदेश में माफिया और टॉप टेन की सूची में कौन लोग शामिल हैं। सपा प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर टैरिफ लगाने पर कहा कि आज भारतीयों को मौका मिला है कि वे अपना उद्योग अपने हाथ में ले लें। भाजपा उद्योगों की दुश्मन है। जब भारत अपना कारोबार बढ़ाएगा तो अमेरिका और अन्य देश धमकी नहीं दे पाएंगे। चीन ने भारत का बाजार और जमीन दोनों छीन लिए हैं।