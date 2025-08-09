चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर ये क्या कह गए अखिलेश यादव? बोले-वीडियो है मेरे पास

रक्षाबंधन पर शनिवार को सैफई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर बड़ी बात गए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के संरक्षण में चुनाव आयोग वोटों की डकैती डालने में जुटा हुआ है।

रक्षाबंधन पर शनिवार को सैफई पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग और भाजपा को लेकर बड़ी बात गए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के संरक्षण में चुनाव आयोग वोटों की डकैती डालने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग से न्याय की अपेक्षा नहीं है। हम सभी को सतर्क रहना होगा। चाचा राजपाल यादव के घर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर सपा के वोट काटे गए। इसका वीडियो भी हमारे पास है।

रक्षाबंधन के मौके पर अखिलेश यादव अपने चाचा स्व. राजपाल यादव के घर पहुंचे और चाची प्रेमलता से आशीर्वाद लेने के बाद उनका कुशलक्षेम जाना। यहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश चुनाव आयोग पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने वोटों पर डाका डाला था। अयोध्या का चुनाव हो या कुंदरकी का.. सबसे बड़ी वोटों की चोरी फैजाबाद में की गई। ये तय करते हैं कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। भाजपा के इशारे पर सपा के वोट काटे गए। इसका वीडियो भी है, जिसमें एक-एक आदमी ने छह-छह वोट डाले।