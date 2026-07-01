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मिलिट्री स्कूल में अखिलेश का डिंपल पर आया था दिल, फिल्मी है लव स्टोरी से शादी तक की कहानी

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Akhilesh Birthday Special: अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अखिलेश की सियासी करियर जितनी चर्चित रही है, उतनी ही उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। डिंपल यादव के साथ उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

मिलिट्री स्कूल में अखिलेश का डिंपल पर आया था दिल, फिल्मी है लव स्टोरी से शादी तक की कहानी

Akhilesh Birthday Special: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज यानी 1 जुलाई को जन्मदिन है। इस मौके पर उनके विरोधी नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि उनकी निजी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मिलिट्री स्कूल से निकले 'टीपू' का दिल एक आर्मी अफसर की बेटी पर इस कदर आया कि उन्होंने शादी करने की ठान ली और काफी मान-मनौव्वल के बाद उन्होंने परिवार वालों इसके लिए राजी किया। अखिलेश यादव राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद कर्नाटक के मैसूर से इंजीनियरिंग कर रहे थे। वहीं, डिंपल यादव के पिता आरएस रावत सेना में कर्नल थे और उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था।

अखिलेश की उम्र तब करीब 21 साल थी और डिंपल महज 17 साल की थीं और स्कूल में पढ़ रही थीं। एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अखिलेश यादव मास्टर्स की डिग्री लेने ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां से डिंपल के लिए खत लिखा करते थे। अखिलेश जब पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, तो शादी की बात चली, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। उनके पिता मुलायम सिंह यादव राजनीतिक माहौल और अलग जाति होने के कारण शुरुआत में इस शादी के पक्ष में नहीं थे। अखिलेश अपने पिता से बेहद डरते थे, इसलिए वे खुद सीधे जाकर बात नहीं कर पा रहे थे।

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अमर सिंह ने मुलायम को मनाया

अखिलेश के कहने पर अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को शादी के लिए राजी किया। आखिर में परिवार वालों की रजामंदी के बाद 24 नवंबर 1999 को दोनों की शादी हुई। आज दोनों के तीन बच्चे अदिति, अर्जुन और टीना हैं।

सबसे कम उम्र में सीएम बने अखिलेश

साल 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 38 साल की उम्र में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके नेतृत्व में सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी राजनीति में एक्टिव रहती हैं। वह कन्नौज लोकसभा सीट से दो बार सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में मैनपुरी से सांसद हैं।

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अखिलेश के विरोधियों ने भी दी बधाई

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बधाई देने वालों का तांता लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, 'यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की कामना है।' वहीं, सुभासपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा, 'सपा प्रमुख एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लंबी उम्र की शुभकामनाएं।'

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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