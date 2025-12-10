गरीब महिलाओं को 40 हजार रुपये देंगे, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा वादा

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 10 हजार रुपये देने से सरकार बन सकती है, तो सपा गरीब माताओं-बहनों को साल में 40 हजार रुपये देगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 10 हजार से सरकार बनती है तो हम 40 हजार देने जा रहे हैं। गरीब माता-बहनों को 40 हजार देने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बिहार चुनाव में उन्हें किसी भी सभा में ये नहीं लगा कि तेजस्वी यादव हार रहे हैं। एक पहलू ईवीएम भी हो सकता है।

अखिलेश यादव बुधवार को मीडिया चैनल आजतक की ओर से आयोजित 'एजेंडा आजतक' में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, "ये सुनने में आया है कि 10 हजार रुपये बड़े होते हैं, 10 हजार दे दीजिए। अब बहुत से माताएं-बहनें इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अब कब 10 हजार मिलने मिलेगा। लेकिन उन्हें धोखा दे दिया। हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन के तौर पर महिलाओं को 500 रुपये देना शुरू किया था। इसके बाद जो चुनाव था उसमें 1000 रुपये देने जा रहे थे और जब लोकसभा का चुनाव था तब 2500 देने वाले थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव 2027 में होने जा रहा है।"