आजम खान को लेकर भावुक हुए अखिलेश यादव, बोले-समय आने पर नाइंसाफी का जनता देगी जवाब

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार को भावुक हो गए। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि आजम खान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी। सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नही रहती है।

उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान एक बार फिर चर्चा में हैं। सोमवार को उन्हें गाजियाबाद की पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच सपा के सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरों में गिने जाने वाले आजम खन को लेकर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भावुक नजर आए। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा- ‘आदरणीय आज़म ख़ान जी के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका जवाब उप्र ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी। जुल्म करनेवाली भाजपा सरकार को ये याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नही रहती है और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं। सब, सब समझ रहे हैं।’

बता दें कि आजम खान को ईडी ने चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। इधर, आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। हाल ही में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी। सपा नेता लगातार आजम खान परिवार के प्रति सहानुभूति और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, आजम खान अचानक से काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

सपा, उनके जरिए मुस्लिम वोटरों को सीधा संदेश देना चाहती है। इधर, यूपी की सियासत में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ने से सपा के रणनीतिकारों ने सिरे प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी अब मुस्लिम मतदाताओं को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है। हाल में सपा मुखिया अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करना और उसके पहले पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव का रामपुर जाना और फिर डासना जेल में आजम खान से मिलना, यह सब सपा की ओर से साफ संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।