अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासी घमासान, सपा ने भाजपा पर लगाया संतों को भड़काने का आरोप
अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के लिए उनके प्रस्तावित आगमन पर संतों के एक वर्ग ने विरोध जताया है। इस बीच सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं।
अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के लिए उनके प्रस्तावित आगमन पर संतों के एक वर्ग ने विरोध जताया है। इस बीच सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संतों के विरोध को भाजपा प्रायोजित बताया, जबकि भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अखिलेश यादव के दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़कर सवाल उठाए।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी साधु-संतों का सम्मान करती है। संतों की नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। साधु-संतों, भगवान, हनुमान जी और मां सरयू की कृपा से ही उन्हें अयोध्या का सेवक और सांसद बनने का अवसर मिला है। संतों की बैठक और अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग पर कहा कि सभी को बात रखने और भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। किसकी भावना क्या है और कौन कहां से बोल रहा है, यह सबको पता है।
भाजपा द्वारा प्रायोजित संतों का विरोध
अवधेश प्रसाद ने संतों के विरोध को भाजपा प्रायोजित बताते हुए कहा कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए उपलब्धि नहीं है। उन्होंने दो करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने, 15 लाख रुपये खाते में भेजने के वादों का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रदेश की जनता सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। पीडीए के समर्थन से भाजपा को हटाकर प्रदेश में कल्याणकारी सरकार बनाई जा सकती है।
पूर्व मेयर बोले- चुनाव आया तो याद आए रामलला
भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह दर्शन का नहीं, बल्कि वोट का खेल है। चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को रामलला दर्शन की याद आ गई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिर ट्रस्ट की ओर से अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया गया था। उस समय देशभर के संत-महंत और रामभक्त अयोध्या पहुंच रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि अब चुनाव नजदीक हैं तो अखिलेश यादव को अयोध्या की याद आने लगी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने और चुनाव के समय हिंदू बनने का नाटक करने का आरोप लगाया। कहा कि अयोध्या की जनता और रामभक्त इस तरह की राजनीति को समझते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें