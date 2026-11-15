अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासी घमासान, सपा ने भाजपा पर लगाया संतों को भड़काने का आरोप

अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के लिए उनके प्रस्तावित आगमन पर संतों के एक वर्ग ने विरोध जताया है। इस बीच सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं।

अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रामलला के दर्शन के लिए उनके प्रस्तावित आगमन पर संतों के एक वर्ग ने विरोध जताया है। इस बीच सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संतों के विरोध को भाजपा प्रायोजित बताया, जबकि भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अखिलेश यादव के दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़कर सवाल उठाए।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी साधु-संतों का सम्मान करती है। संतों की नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। साधु-संतों, भगवान, हनुमान जी और मां सरयू की कृपा से ही उन्हें अयोध्या का सेवक और सांसद बनने का अवसर मिला है। संतों की बैठक और अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग पर कहा कि सभी को बात रखने और भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। किसकी भावना क्या है और कौन कहां से बोल रहा है, यह सबको पता है।

भाजपा द्वारा प्रायोजित संतों का विरोध अवधेश प्रसाद ने संतों के विरोध को भाजपा प्रायोजित बताते हुए कहा कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए उपलब्धि नहीं है। उन्होंने दो करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने, 15 लाख रुपये खाते में भेजने के वादों का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रदेश की जनता सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। पीडीए के समर्थन से भाजपा को हटाकर प्रदेश में कल्याणकारी सरकार बनाई जा सकती है।