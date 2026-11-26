अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन जाने वाले हैं, मेनिफेस्टो से पहले अखिलेश का बीजेपी पर हमला
घोषण पत्र जारी करने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन जाने वाले हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां के बारे में भी बखान किया।
सपा के घोषणा पत्र जारी करने पहले पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीेजेपी का हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिन जाने वाले हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां के बारे में भी बखान किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो बनाया। सरकार बनने पर उसे लागू किया।
अखिलेश यादव ने कहा कि वार्ड क्लास का स्टेडियम इकाना लखनऊ में बनवाया। एचसीएल भी लखनऊ में आया वो भी सपा सरकार की देन है।अखिलेश यादव ने कहा कि रिवर फ्रंट, लूलू माल ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था लेकिन बनाया। अखिेलेश ने कहा किअच्छे दिन आए नहीं लेकिन बुरे दिन जाने वाला। वो भी ये जान चुके है इसीलिए संविधान दिवस और हम घोषणा पत्र जारी जारी कर रहे हैं। हम आज संविधान दिवस और संकल्प लेते है कि जो वादा करते है कि संविधान बदलने नहीं देंगे( ये तय है कि संविधान से हमारा देश सें चलेगा। हम लोग हैं जो भेदभाव मिटना चाहते हैं। हम सभी पीड़ीए के लोग एक साथ आ चुके है। ये दरार वादी का मंसूबा सफल नहीं होगा। पीड़ीए ये समझ गया है कि सपा में ही भला हो सकता है।
सपा ने घोषणापत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने वादे किए। महिलाओं को सशक्त साल बनायेंगे। शिक्षा शिक्षक और शिखर के गौरव को स्थापित करने बंद किए गए प्राथमिक स्कूल में कोई फिर से शुरू करेंगे। शिक्षकों को हड़ताल से शिक्षकों के लिए सम्मान जनक और शिक्षा परीक्षा व्यवस्था को नियमित प्रदर्शित और कारगर बनायेंगे। युवा एवं रोजगारः-सपा के युवाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। पीडीए और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष शिक्षा नीति लाएंगे।-सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां भरी जाएं। पेपर लीक के लिए मंत्री व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
सरकारी नियुक्ति के लिए समय पर नियुक्तियां होंगी
सरकारी नियुक्ति के लिए समय पर नियुक्तियां होंगी।तीन व छह माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता को टालरेट नहीं करेंगे।विशेष तौर पर कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।-प्रति माह 5000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।-शिक्षा को चौपट कर दिया है। विवि में मनमानी चल रही है।प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा नीति लाएगी। सभी को शिक्षा देंगे। 26 हजार प्राथमिक विद्यालय पुनः खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाएंगे।आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए योजनाएं।विशिष्ठ योगदान देने के लिए यशभारती सम्मान शुरू करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें