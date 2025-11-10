ये इमोशन पर सरकार चला रहे हैं, अखिलेश का सीएम योगी पर हमला, बोले-बेमानी करने लगी भाजपा

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले, यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं, इससे पहले यूपी सरकार बेमानी करने लगी है। उन्होंने कहा, सरकार बताए पीडीए के कितने ईआरओ लगाए गए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा ये इमोशन पर सरकार चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले, यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं, इससे पहले यूपी सरकार बेमानी करने लगी है। उन्होंने कहा, सरकार बताए पीडीए के कितने ईआरओ लगाए गए। उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने 2027 के चुनाव से पहले ही बेइमानी शुरू कर दी है। अभी 427 दिन यूपी विधानसभा चुनाव में है और अभी से सरकार गड़बड़ी में जुट गई है। सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। बोले-आयोग से बहुत सी शिकयाते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ़ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या में जो दी गई है वो पढ़ने में नहीं आ रही है। अयोध्या के एक डीआईओएस ने जिसकी जांच चल रही थी, उससे वोट डलवाने में सरकार की मदद की थी। इस सरकार में हर चीज महंगी है। सरकार का किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा, कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर दिखावा करते हैं। इसी बीच खजांची ने अखिलेश से मोबाइल मांगा। इस पर उन्होंने कहा मोबाइल नहीं देना चाहिए, कई देश बैन लगा रहे हैं। जलजीवन मिशन में पानी नहीं बजट बह रहा है। उन्होंने कहा, अधिकारी मिलकर जमीनों पर कब्ज़ा करा रहे है। सरकार का सूचना तंत्र काफी कमजोर है, इसीलिए तो घुसपैठिये आ रहे हैं फिर तंज किया कही चुनाव तो नहीं है।