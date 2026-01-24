Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsakhilesh yadav attacks bjp over caste census said there is not even a caste column will they count
जाति का कॉलम तक नहीं, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर वार

जाति का कॉलम तक नहीं, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर वार

संक्षेप:

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा में जो कार्यकर्ता और नेता अब तक जातिगत जनगणना करवाने का दावा कर रहे थे, वे अब अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे।

Jan 24, 2026 07:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फ़ार्मूला है, न गिनती होगी, न आनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खि़लाफ़ भाजपाई साज़िश है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सपा मुखिया ने कहा कि आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा में जो कार्यकर्ता और नेता अब तक जातिगत जनगणना करवाने का दावा कर रहे थे, वे अब अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वो अब गले से भाजपाई पट्टा और घरों, दुकानों, वाहनों से भाजपा का झंडा उतारने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए को अपने मान-सम्मान, आरक्षण और अधिकार की लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी।

ये भी पढ़ें:कलयुग के कालनेमि कौन? अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना

अब जब विरोध होगा तो ‘छलजीवी भाजपा’ फिर कहेगी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गयी। भाजपा अब इतनी बुरी तरह एक्सपोज़ हो गयी है कि सबको मालूम है कि अपने गलत मंसूबों के भंडाफोड़ होने के बाद आगे क्या करेगी। उन्होंने कहा कि ये भाजपाई चालाकी नहीं, भाजपाई बेशर्मी है। अब शब्दकोषों में ‘वचन-विमुखी’ भाजपा का मतलब ‘धोखा’ लिख देना चाहिए।

अखिलेश बोले-भाजपा मतदाता सूची में घपले कर रही

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अधिकारियों से मिलकर मतदाता सूची में घपले और घोटाले कर रही है। फर्जी वोट जुड़वा रही है। पीडीए का वोट कटवा रही है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। अगर संवैधानिक संस्था ही निष्पक्ष काम नहीं करेगी, तो कौन उन पर भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा रही है। हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है।

अखिलेश ने शनिवार को बातचीत में आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि इससे गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में खामियों से चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है। उन्होंने कन्नौज विधानसभा में 200 से अधिक फर्जी और डबल वोटरों की सूची दिखाते हुए कहा कि भाजपा कुछ अधिकारियों से मिलकर फर्जी वोट बनवा रही है। एसआईआर से भाजपा सरकार साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। चुनाव आयोग बताए कि कौन लोग उन्हें टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। आयोग समाजवादी पार्टी की टेक्निकल टीम को भी समझाए कि क्या हो रहा है।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने यूपी के 11 शहरों के लिए जारी किया ये आदेश, 20 मार्च की डेडलाइन तय

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में एक ही नाम के दो-दो वोट है। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि मैपिंग हो चुके मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, लेकिन एरर के नाम पर 2.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दी जा रही है। कुल मिलाकर 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजी जा रही है। इस पर सुनवाई की जानकारी राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। बीएलओ सरकारी कर्मचारी है। सरकार उन पर दबाव बनाती है। जाति के आधार पर पोस्ट करती है। सुनवाई के समय बीएलए को भी रहने दिया जाए। सपा मुखिया ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यह एसआईआर नहीं एनआरसी है, अब यही बात सुप्रीम कोर्ट से भी निकल कर आई है।

अखिलेश ने कहा कि शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोल दी है। सपा उनकी इस लड़ाई में साथ है। कालनेमी को खोजने वाले बताएं कि कलयुग का कालनेमी कौन है? कौन कालनेमी बनकर जनता को धोखा दे रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के पास जितनी गाय है, भाजपाइयों के पास नहीं होंगी। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई हजार करोड़ के ठेके कुछ लोगों में बांटे जा रहे है। लखनऊ में कई हजार करोड़ के लागत से बन रहे ग्रीन कारीडोर की डिजायन ही गलत है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Akhilesh Yadav Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |