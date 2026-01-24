जाति का कॉलम तक नहीं, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का BJP पर वार

संक्षेप: सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा में जो कार्यकर्ता और नेता अब तक जातिगत जनगणना करवाने का दावा कर रहे थे, वे अब अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फ़ार्मूला है, न गिनती होगी, न आनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खि़लाफ़ भाजपाई साज़िश है।

सपा मुखिया ने कहा कि आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं बल्कि घोर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा में जो कार्यकर्ता और नेता अब तक जातिगत जनगणना करवाने का दावा कर रहे थे, वे अब अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वो अब गले से भाजपाई पट्टा और घरों, दुकानों, वाहनों से भाजपा का झंडा उतारने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए को अपने मान-सम्मान, आरक्षण और अधिकार की लड़ाई ख़ुद लड़नी होगी।

अब जब विरोध होगा तो ‘छलजीवी भाजपा’ फिर कहेगी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गयी। भाजपा अब इतनी बुरी तरह एक्सपोज़ हो गयी है कि सबको मालूम है कि अपने गलत मंसूबों के भंडाफोड़ होने के बाद आगे क्या करेगी। उन्होंने कहा कि ये भाजपाई चालाकी नहीं, भाजपाई बेशर्मी है। अब शब्दकोषों में ‘वचन-विमुखी’ भाजपा का मतलब ‘धोखा’ लिख देना चाहिए।

अखिलेश बोले-भाजपा मतदाता सूची में घपले कर रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अधिकारियों से मिलकर मतदाता सूची में घपले और घोटाले कर रही है। फर्जी वोट जुड़वा रही है। पीडीए का वोट कटवा रही है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। अगर संवैधानिक संस्था ही निष्पक्ष काम नहीं करेगी, तो कौन उन पर भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा रही है। हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है।

अखिलेश ने शनिवार को बातचीत में आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि इससे गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में खामियों से चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है। उन्होंने कन्नौज विधानसभा में 200 से अधिक फर्जी और डबल वोटरों की सूची दिखाते हुए कहा कि भाजपा कुछ अधिकारियों से मिलकर फर्जी वोट बनवा रही है। एसआईआर से भाजपा सरकार साजिश, षड्यंत्र और विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। चुनाव आयोग बताए कि कौन लोग उन्हें टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। आयोग समाजवादी पार्टी की टेक्निकल टीम को भी समझाए कि क्या हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में एक ही नाम के दो-दो वोट है। चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि मैपिंग हो चुके मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, लेकिन एरर के नाम पर 2.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दी जा रही है। कुल मिलाकर 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजी जा रही है। इस पर सुनवाई की जानकारी राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। बीएलओ सरकारी कर्मचारी है। सरकार उन पर दबाव बनाती है। जाति के आधार पर पोस्ट करती है। सुनवाई के समय बीएलए को भी रहने दिया जाए। सपा मुखिया ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यह एसआईआर नहीं एनआरसी है, अब यही बात सुप्रीम कोर्ट से भी निकल कर आई है।