Akhilesh Yadav attacks BJP on Fatehpur riot jab ye phans jate hain tab nafarat phailate hain जब ये फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं, फतेहपुर बवाल पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav attacks BJP on Fatehpur riot jab ye phans jate hain tab nafarat phailate hain

जब ये फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं, फतेहपुर बवाल पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताते हुए हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन और उसके बाद हुए बवाल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि जब यह लोग फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:01 PM
share Share
Follow Us on
जब ये फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं, फतेहपुर बवाल पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

यूपी के फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा वाले भ्रष्टाचार, आय दोगुनी, कानून व्यवस्था पर फंस जाते हैं तो नफरत फैलाने लगते हैं। भाजपा के लोग इस मामले में बहुत ट्रेंड हैं। समाज बंटे, नफरत बढ़े, दूरियां फैलें तभी यह लोग कामयाब होंगे। तभी यह लोग अपनी राजनीति में कामयाब होंगे। यह लोग अंग्रेजों वाली विचारधारा पर चल रहे हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने जो बांटों और राज करो की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जो विचार धारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पर यह लोग चल रहे हैं। यह लोग समाज के बीच दूरियां लाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि फतेहपुर में पहली बार यह सब नहीं हो रहा है। वहां एक नौजवान की जान ले ली गई थी। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी अवैध बताकर एक मस्जिद गिरा दी गई। हैरिटेज मस्जिद को यह कहकर गिरा दिया गया कि नक्शा पास नहीं है। इस सरकार का काम करने का यही तरीका है। यह लोग जब भी भ्रष्टाचार, किसानों की आय दोगुनी, कानून व्यवस्था पर फंस जाते हैं तो इसी तरह से नफरत फैलाते हैं।

ये भी पढ़ें:फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर का बवाल बढ़ा, बैरिकेडिंग तोड़ अंदर घुसी भीड़

कहा कि जब इनसे सवाल पूछो कि 20 हजार विद्यालय बंद क्यों हो रहे हैं, इस इस तरह के काम करते हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि विद्यालय बंद होना नाकामी किसकी है? और एफआईआर उन लोगों पर लिख रहे हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं। अंग्रेज जैसे काम करते थे, वैसे ही भाजपा भी काम कर रही है। जानबूझकर लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं।

क्या है फतेहपुर का ताजा बवाल

फतेहपुर जिले में सोमवार सुबह हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एक मकबरे को मंदिर बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से परिसर में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि नवाब अबू समद का मकबरा 'ठाकुर जी' के एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद फतेहपुर जिले में स्थित सदियों पुराने इस ढांचे के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में हिंदू संगठनों के सदस्यों को कथित तौर पर हंगामा करते हुए, ढांचे के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ करते हुए और भगवा झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है।

Fatehpur News Fatehpur Latest News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |