जब ये फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं, फतेहपुर बवाल पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताते हुए हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन और उसके बाद हुए बवाल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि जब यह लोग फंस जाते हैं तब नफरत फैलाते हैं।

यूपी के फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर हुए बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा वाले भ्रष्टाचार, आय दोगुनी, कानून व्यवस्था पर फंस जाते हैं तो नफरत फैलाने लगते हैं। भाजपा के लोग इस मामले में बहुत ट्रेंड हैं। समाज बंटे, नफरत बढ़े, दूरियां फैलें तभी यह लोग कामयाब होंगे। तभी यह लोग अपनी राजनीति में कामयाब होंगे। यह लोग अंग्रेजों वाली विचारधारा पर चल रहे हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने जो बांटों और राज करो की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। जो विचार धारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पर यह लोग चल रहे हैं। यह लोग समाज के बीच दूरियां लाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि फतेहपुर में पहली बार यह सब नहीं हो रहा है। वहां एक नौजवान की जान ले ली गई थी। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी अवैध बताकर एक मस्जिद गिरा दी गई। हैरिटेज मस्जिद को यह कहकर गिरा दिया गया कि नक्शा पास नहीं है। इस सरकार का काम करने का यही तरीका है। यह लोग जब भी भ्रष्टाचार, किसानों की आय दोगुनी, कानून व्यवस्था पर फंस जाते हैं तो इसी तरह से नफरत फैलाते हैं।

कहा कि जब इनसे सवाल पूछो कि 20 हजार विद्यालय बंद क्यों हो रहे हैं, इस इस तरह के काम करते हैं। अखिलेश ने सवाल किया कि विद्यालय बंद होना नाकामी किसकी है? और एफआईआर उन लोगों पर लिख रहे हैं जो पढ़ाई करा रहे हैं। अंग्रेज जैसे काम करते थे, वैसे ही भाजपा भी काम कर रही है। जानबूझकर लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं।