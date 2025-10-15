पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर कर रही यूपी की भाजपा सरकार, अखिलेश यादव का हमला

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि पुलिस को फ़र्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार फर्जी मुठभेड़ों का सहारा ले रही है। अखिलेश यादव ने ऐक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुलिस अभय का प्रतीक होनी चाहिए; भय का नहीं। पुलिस को फ़र्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है। दंडात्मक कार्रवाई हो।

इससे पहले अखिलेश यादव ने बीते दिन एक बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। भाजपा सरकार के आंकड़े झूठे और फर्जी है। भाजपा झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करती है। सरकार हर मोर्च पर नाकाम है। दलितों, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अन्याय चरम पर है। नाकामी छिपाने के लिए पीड़ितों पर दबाव बनाकर समझौता कराया जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों और पीडीए की आवाज दबा रही है। भाजपा पीडीए की एकजुटता से घबराई हुई है। पीडीए के लोगों की नौकरियां और आरक्षण छीना जा रहा है। भाजपा पीडीए को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, जातीय उत्पीड़न, भेदभाव, अन्याय से त्रस्त हो चुकी है। जनता के बीच भाजपा के झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी, रोजगार मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। किसानों को खाद बीज और सुविधाएं मिलेंगी।

सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान पद से हटाई गईं