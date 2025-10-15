Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav attack on UP BJP government forcing police to conduct fake encounters

पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर कर रही यूपी की भाजपा सरकार, अखिलेश यादव का हमला

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि पुलिस को फ़र्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 09:28 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर कर रही यूपी की भाजपा सरकार, अखिलेश यादव का हमला

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार फर्जी मुठभेड़ों का सहारा ले रही है। अखिलेश यादव ने ऐक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुलिस अभय का प्रतीक होनी चाहिए; भय का नहीं। पुलिस को फ़र्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर करके भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्यशैली व छवि को शंका के घेरे में लाकर न केवल बुरी तरह धूमिल किया है बल्कि भयावह भी बना दिया है। दंडात्मक कार्रवाई हो।

इससे पहले अखिलेश यादव ने बीते दिन एक बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। भाजपा सरकार के आंकड़े झूठे और फर्जी है। भाजपा झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह करती है। सरकार हर मोर्च पर नाकाम है। दलितों, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अन्याय चरम पर है। नाकामी छिपाने के लिए पीड़ितों पर दबाव बनाकर समझौता कराया जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों और पीडीए की आवाज दबा रही है। भाजपा पीडीए की एकजुटता से घबराई हुई है। पीडीए के लोगों की नौकरियां और आरक्षण छीना जा रहा है। भाजपा पीडीए को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, जातीय उत्पीड़न, भेदभाव, अन्याय से त्रस्त हो चुकी है। जनता के बीच भाजपा के झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नौजवानों को नौकरी, रोजगार मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। किसानों को खाद बीज और सुविधाएं मिलेंगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में दादा मियां की दरगाह पर संत प्रेमानंद के लिए मांगी गई दुआ

सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान पद से हटाई गईं

समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। बताते हैं कि मुस्कान मिश्रा पिछले दिनों अयोध्या के महंत राजू दास से मिली थीं। राजू दास सपा नेतृत्व पर आए दिन तरह-तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इसके चलते उन्हें पद से हटाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती हैं कि मुस्कान की शादी होने वाली है और उन्होंने स्वयं ही पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। इसीलिए उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है। वह पार्टी की सदस्य अभी भी हैं।