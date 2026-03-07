Hindustan Hindi News
सपा के आबे दे सत्ता में कट्टा सटा के… वीडियो दिखाकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले- FIR कराएंगे

Mar 07, 2026 01:36 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘कट्टा’ वाले गाने को लेकर भाजपा पर सपा की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस गाने के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। साथ ही महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में नेताओं के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत हजारों लोगों ने सपा ज्वाइन की थी। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व नेता और संत कबीर नगर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहित पांडेय शामिल हुए। उनके अलावा डीएनएनएस यादव, पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव गुप्ता समेत कई लोग ने सपा का दामन थामा।

वीडियो दिखाकर भाजपा को घेरा

इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आए दिन हमारी नई इमेज लॉन्च करती हैं। लेकिन इस बार एक नया सॉन्ग वीडियो आया है। वो भी कट्टे वाला, इस गाने के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराएं। और अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ समझा जाएगा। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट्टा वाला गाना भी चलाया गया।

जब भाजपा जाएगी, तभी मंहगाई घटेगी- अखिलेश

अखिलेश ने कहा कि जिस सरकार ने प्रदेश में सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया हो, लोकभवन, रिवर फ्रंट बनाया क्या वो सपाई गुंडों वाला गाना बना सकते है। सपा सरकार ने सबसे अधिक थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं। उन्होने कहा कि बीजेपी सरकार टैक्स लगा कर मंहगाई बढाती जा रही है। सिलेंडर पर सीधे 60 रूपये बढ़ा दिए, याद रखिये एक बार मंहगाई बढ़ने के बाद कम नहीं होती है। जहां-जहां भाजपा की सरकार है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब जाएंगे भाजपाई, तभी घटेगी मंहगाई।

सपा में शामिल हुए रोहित पांडेय

वहीं सपा में शामलि हुए रोहित पांडेय ने कहा कि भाजपा देश को पीछे ले जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का विजन साफ है। पहले ये धारणा थी कि अगड़ा (सवर्ण) वोट केवल भाजपा का है लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा ने ये धारणा तोड़ी है।

शिवपाल ने भी बीजेपी को घेरा

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के कारनामों से पूरा देश कराह रहा है, भष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए है। माहौल हमारे पक्ष में है, इसलिए इस सरकार को मिलकर हटाना है। यूपी में बजट को सरकार के लोग मिलकर लूट रहे है बजट का मात्र 40 प्रतिशत ही खर्च हो रहा है।गड्ढा भराई के नाम पर 70% ये लोग कमीशन खा रहे है। 2024 की तरह मेहनत करके हराना होगा, माहौल हमारे पक्ष में है जीएसटी के नाम पर सरकार ने लोगों को लूटा है। हम सबको मिलकर भाजपा को हटाना है।

