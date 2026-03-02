Hindustan Hindi News
भाजपा को इस पाप का महापाप लगेगा, बेटी के लिए छुट्टी मांग रहे BLO की मौत पर बरसे अखिलेश यादव

Mar 02, 2026 07:43 am IST
यूपी के फतेहपुर में बीएलओ की सुसाइड पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। बीएलओ ने बेटी की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर जान दी है। अखिलेश ने इसे भाजपा का 'महापाप' बताते हुए प्रदेश के सभी बीएलओ से हताश-निराश न होने की अपील भी की है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक बीएलओ (शिक्षामित्र) द्वारा स्कूल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने मृतक शिक्षक के सुसाइड नोट का हवाला देते हुए भाजपा को 'निर्मम और निर्दयी' करार दिया और कहा कि इस 'पाप' का भाजपा को 'महापाप' लगेगा। बीएलओ ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है। उनकी बेटी की आठ मार्च को शादी है। शादी के लिए वह छुट्टी मांग रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी।

'जीवनमुक्ति' शीर्षक से लिखा सुसाइड नोट

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि फतेहपुर के बिंदकी तहसील के ग्राम अलियाबाद में तैनात बीएलओ अखिलेश कुमार सविता ने 'एसआईआर-2026 जीवनमुक्ति' शीर्षक से सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। अखिलेश यादव के अनुसार, शिक्षक की मौत की मुख्य वजह एसआईआर (SIR) का अत्यधिक दबाव और उनकी बेटी की शादी के लिए अधिकारियों द्वारा छुट्टी न देना था। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, यह वो ही समझ सकते हैं जिनका अपना परिवार है।

फर्जी नाम जोड़ने के दबाव का लगाया आरोप

सपा प्रमुख ने केवल काम के दबाव की ही बात नहीं की, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि, "उत्तर प्रदेश में बीएलओ पर गलत काम करने का दबाव है। पहले फॉर्म-7 के जरिए सही लोगों के नाम कटवाने का दबाव था और अब फॉर्म-6 के माध्यम से नए फर्जी नाम जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।" अखिलेश ने दावा किया कि ईमानदार बीएलओ का मन ऐसे गलत कामों के लिए गवाही नहीं देता, जिसके कारण वे हताश होकर आत्महत्या जैसा प्राणघातक कदम उठा रहे हैं।

अधिकारियों को बताया हृदयहीन और संवेदनहीन

भाजपा पर हमलावर होते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों ने खुद तो निर्मम हैं ही, उन्होंने सरकारी अधिकारियों को भी हृदयहीन और संवेदनहीन बना दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब निरंकुशवाद अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तभी उसका पतन भी शुरू होता है। इतिहास गवाह है कि खलनायक बन चुकी सत्ताओं का घोर पतन दुनिया ने देखा है।

बीएलओ से भावुक अपील: 'निराश न हों'

अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी बीएलओ से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे निराश या हताश न हों। उन्होंने कहा, "आपका जीवन आपके और आपके परिवार के लिए अनमोल है। भाजपा जैसी नकारात्मक ताकतें अंतहीन नहीं होती हैं।"

Yogesh Yadav

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

Akhilesh Yadav BJP UP BJP अन्य..
