अखिलेश यादव ने टिकटों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी से टिकट चाहने वालों को एक बड़ा काम सौंपा है। उन्होंने कहा कहा है कि सपा के संभावित प्रत्याशियों का यही प्रयास हाेना चाहिए कि उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने सपा की सभी वाहिनियों से भी यह कहा है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकटों के ऐलान से पहले दावेदारों को बड़ा काम सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी संभावित प्रत्याशियों, संगठन और विभिन्न वाहिनियों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, समर्थकों और शुभचिंतकों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम आम जनता तक अपना जन-मन का मैनिफेस्टो 2027 अर्थात पीडीए का प्रणपत्र पहुंचाएं। घोषणाओं के बारे में सरल तरीके से जनता को बताएं कि इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। भाजपा के राज में फैली महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति का उपाय ‘अपनी पीडीए सरकार’ बनाना है। अब तक हमने दूसरों की सरकार बनाई है, इस बार ‘अपनी पीडीए” सरकार बनाएंगे।

अखिलेश ने शनिवार को जारी संदेश में महिला पार्टी कार्यकर्ता से विशेष रूप से आह्वान किया है कि वे महिलाओं के बीच जाकर उन्हें हर साल मिलने वाले 40 हजार रुपये, मोबाइल, पीडीए के उत्थान की योजनाओं, उनके बच्चों के लिए स्कूलों के महत्व, और उनके युवा बच्चों के लिए हमारे द्वारा किए गए नौकरी-रोजगार के वादों के बारे में जानकारी दें। साथ ही ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ के रूप में पीडीए के अर्थ के बारे में बताएं। उन्हें साइकिल चुनाव-चिह्न का बटन दबाने के लिए याद दिलाएं। आज आम जनता के लिए हम ‘पीडीए‘ की एक नई व्याख्या कर रहे हैं, ‘पढ़ाई, दवाई, आमदनी’। भाजपाई और उनके संगी-साथी याद रखें कि यूपी वाले यदि स्वागत जोरदार करते हैं तो ‘विदाई’ उससे भी ज्यादा शानदार और यादगार करते हैं।

‘देश की सीमा सुरक्षित नहीं सीटों की सीमा बदल रहे’ अखिलेश यादव ने शनिवार को संभल में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं कर पा रही और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदलने चली है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होगा। अखिलेश ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया।