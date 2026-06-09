राम मंदिर चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव ने पूछे 11 सवाल, बोले- पाप करने वालों को कौन बचा रहा है?

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस मामले में कथित हेराफेरी और पारदर्शिता को लेकर 11 सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इस घोटाले का सरगना कौन है, उसे कौन बचा रहा है।

Ram Mandir Ayodhya: समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले का सरगना कौन है और कौन बचा रहा है। इस घोटाले में किस-किस की हिस्सेदारी है और डबल इंजन अब कहां हैं?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ट्रस्टी कहना क्या चाहते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। ⁠हेराफेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लेने की खबरें, अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया पोर्टल और यूट्यूबर द्वारा प्रसारित की जा रही हैं। ⁠पहले पुलिस कुछ नहीं कहती लेकिन बाद में न जाने किसके दबाव में खंडन करती है। जनता के आक्रोश को देखकर ⁠पूरे देश के भाजपाइयों की घिग्घी बंध गई है। ⁠भाजपा के संगी-साथी इस मसले की आपराधिक गतिविधि से पल्ला छुड़ाने के लिए सदैव की तरह भूमिगत हो गये हैं। लखनऊ की सरकार ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। वहीं, ⁠दिल्ली की सरकार का ड्रोन और दूरबीन पता नहीं कहां हैं। इन अस्पष्टता भरे हालातों में विश्वभर में सनातनी समाज के बीच आशंकाएं और भी अधिक बलवती हो गईं हैं।

अखिलेश ने पूछे 11 सवाल सपा प्रमुख ने आगे अपने पोस्ट में 11 सवाल पूछते हुए लिखा कि इनका भी खुलासा होना चाहिए।

1-कौन है इन सबके पीछे, जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है?

2- चढ़ावे में चोरी का पाप करनेवालों को कौन बचा रहा है?

3- ⁠इस अपराध के तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं और कितनी दूर तक जाते हैं?

4- कौन ऐसा अधर्मी है, जिसके हाथ में इस पूरे कांड की लगाम है?

5- इस घपले का सरगना कहाँ छिपा बैठा है?

6- ⁠इस घोटाले में किस-किस की हिस्सेदारी है?

7- इस कांड के खुलने के पीछे चोरी के पैसों के बँटवारे की लड़ाई मुख्य कारण है या कुछ प्रभावशाली लोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा?

8- पैसे गिनने जैसे संवेदनशील कार्य में ट्रस्ट व सरकारी बैंक के बीच निजी कंपनियों का खेल किसने खेला और उसका छिपा मंसूबा क्या है?

9-सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करके मामले की सच्चाई बताने में क्या परेशानी है?

10- डबल इंजन अब कहां हैं?

11- डबल इंजन क्या सिर्फ़ डबल ईंधन का उपभोग करने के लिए हैं या उनकी कोई ज़िम्मेदारी भी है?