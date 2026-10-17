बैंक मजबूत हुए हैं तो खाते से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने दागे 12 सवाल
अखिलेश यादव ने बैंकिंग व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘बारह साल, बारह सवाल’ के जरिए बैंकों की मजबूती, खातों से कटने वाले पैसे, लोन की उपलब्धता, साइबर ठगी और बैंक कर्मचारियों की भर्ती जैसे मुद्दे उठाए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैंकिंग व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर 12 सवाल किया है। अखिलेश ने ‘बारह साल, बारह सवाल’ के जरिए बैंकों की मजबूती, खातों से कटने वाले पैसे, लोन की उपलब्धता, साइबर ठगी और बैंक कर्मचारियों की भर्ती जैसे मुद्दे उठाए। अखिलेश ने सवाल किया कि अगर बैंक मजबूत हुए हैं तो आम जनता को इन परेशानियों से राहत क्यों नहीं मिल रही है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उनका पहला सवाल था, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर बेचे क्यों जा रहे हैं?' दूसरा सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो गरीब जनता के खाते से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं?' तीसरा सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो बार-बार केवाईसी के नाम पर जनता के पैसे देने से इनकार क्यों किया जा रहा है?' चौथा सवाल, 'उन लोगों को पकड़कर देश में लाकर सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है, जो बैंकों से खरबों का लोन लेकर भाग गये हैं?' पांचवां सवाल, 'ग्रामीण इलाकों में ब्रांच और ATM बंद करके जनता को कैश के लिए क्यों भटकाया जा रहा है?'
सपा प्रमुख का छठवां सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर किसानों, छात्रों और छोटे दुकानदारों को बिना बिचौलिये और बिना गारंटर के लोन क्यों नहीं मिल रहा है?' सातवां सवाल, 'साइबर ठगी का शिकार हुए गरीब आदमी का पैसा तुरंत वापस क्यों नहीं होता, उसे थाने और बैंक के चक्कर क्यों कटवाए जाते हैं?' आंठवां सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर होम लोन और शिक्षा लोन पर ब्याज इतना ज़्यादा क्यों है कि आम आदमी की कमर टूट रही है?' नौवां सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होने पर जनता का पैसा कई-कई दिन तक होल्ड पर क्यों रखा जा रहा है?'
बैंककर्मियों की बातें क्यों नहीं मानी जा रहीं
अखिलेश का दसवां सवाल था, 'CIBIL स्कोर में छोटी सी चूक पर नौजवानों को डिफॉल्टर बताकर उनका भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है?' ग्यारहवां सवाल, 'बुजुर्गों और अनपढ़ लोगों को UPI और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए हर ब्रांच में सहायता काउंटर क्यों नहीं है?' और बारहवां सवाल, 'बैंक मजबूत हुए हैं तो बैंक कर्मियों की जायज़ मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं और बैंकों में नई भर्ती क्यों नहीं हो रही और मौजूदा कर्मचारियों पर इतना दबाव क्यों है कि ग्राहक सेवा ही चौपट हो रही है?'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें