दान पेटी लेकर संसद पहुंच गए अखिलेश यादव, घूम-घूम कर सांसदों से मांगा चंदा, राम मंदिर पर अनोखा विरोध

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को राम मंदिर चंदा चोरी का संसद परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। वह दान पेटी लेकर संसद पहुंचे और घूम-घूमकर लोगों से चंदा मांगा।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को राम मंदिर दान चोरी का संसद परिसर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव दान पेटी लेकर संसद पहुंच गए। संसद परिसर में ही घूम-घूमकर लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा मांगा और लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से जेब से नोट निकालकर दान पेटी में डाला। अखिलेश यादव की तरह उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी कुछ सांसदों को लेकर इसी तरह की दान पेटी के साथ चंदा मांगती नजर आईं। इस दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी अखिलेश यादव के साथ-साथ नजर आए। अवधेश प्रसाद ने तो यहां तक कहा कि यह सरकार अयोध्या के कारण आई है। अब अयोध्या के कारण ही जाएगी।

इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद हाथों में राम मंदिर चंदा चोरी और इससे संबंधित नारे लिखी तख्तियां और पोस्टर भी लिए हुए थे। इस समय संसद में पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने लोगों से चंदा मांगते हुए कहा कि जो सरकार मंदिर का दान पात्र नही बचा पाई, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि पेपर लीक बचा पाएंगे। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वह हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि इस समय तो सबसे बड़ा संकट यह सरकार ही है। जब तक सरकार नहीं जाएगी यह संकट खत्म नहीं होगा।

इस दौरान अखिलेश यादव के बगल में खड़े अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार चंदा चोरी में बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। तुलसीदास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सरकार अयोध्या से आई है और अयोध्या से ही जाएगी।

वहीं, डिंपल यादव ने कहा कि मंदिर को लेकर लोगों में आस्था और श्रद्धा है। यहां से दान की चोरी की गई है। डिंपल ने कहा कि भाजपा के संगी साथी ही इसमें पूरी तरह शामिल हैं। एसआईटी पर सवाल उठाते हुए डिंपल ने कहा कि अयोध्या की जमीनों में हुई धांधली पर भी एसआईटी बनी थी। दो साल बाद उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। भाजपा ने लोगों के संकल्प की चोरी की है। डिंपल ने जिसके संरक्षण में यह सब हुआ है उन्हें पकड़ना चाहिए।

पेपर लीक और नए बिल पर हो रही चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के आज के रुख से साफ है कि वह राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को मुद्दा बनाए रखना चाहती है। यूपी में अगले छह महीने में चुनाव होना है। ऐसे में सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को सपा अब जोर-शोर से उठा रही है।

राम मंदिर दान चोरी मामला सपा के लिए इसलिए भी खास है कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही इसे उठाया था। अखिलेश के आरोपों के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट ने चोरी को बातों को गलत बताने की कोशिश की थी। अखिलेश इसके बाद भी पीछे नहीं हटे और ट्रस्ट के साथ ही भाजपा पर हमला जारी रखा।