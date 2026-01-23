नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए एकजुट हों, अखिलेश ने उलमाओं से की अपील

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिलों से आए उलमाओं व अन्य प्रमुख लोगों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने उलमाओं से अपील की कि नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए सकारात्मक लोग एकजुट हों।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को विभिन्न जिलों से आए उलमाओं व अन्य प्रमुख लोगों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अखिलेश ने कहा यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अग्निपरीक्षा होगा। उन्होंने उलमाओं से अपील की कि नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए सकारात्मक लोग एकजुट हो जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अखिलेश ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में साजिश और षड्यंत्र करेगी। भाजपा में जनता के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। भाजपा सरकार पीडीए से नफरत करती है और उसे अपमानित कर रही है। यही पीडीए भाजपा को परास्त करेगा।

दूसरी ओर अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर में धांधली करना चाहती है। एसआईआर ही एनआरसी है। अखिलेश ने विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं से कहा कि सपाइयों को इससे सावधान रहना है।

अखिलेश ने कहा कि केन्द्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर व राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में चार करोड़ वोटों का अंतर है। कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव हमें लोकसभा चुनाव की तरह लड़ना है। आरोप लगाया कि भाजपा के साथ उद्योगपतियों व रिटायर्ड अधिकारियों का गठजोड़ हो गया है। भाजपा और आरएसएस ने सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा जनता का हक लूट रही है। जनता का भरोसा सपा पर है, जिसे कायम रखना है। सपा के सामाजिक न्याय के एजेंडे से भाजपा घबराई है।