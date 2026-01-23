नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए एकजुट हों, अखिलेश ने उलमाओं से की अपील

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkhilesh yadav appeals to Ulemas to unite to remove negative people
संक्षेप:

Jan 23, 2026 10:49 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को विभिन्न जिलों से आए उलमाओं व अन्य प्रमुख लोगों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अखिलेश ने कहा यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अग्निपरीक्षा होगा। उन्होंने उलमाओं से अपील की कि नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए सकारात्मक लोग एकजुट हो जाए।

अखिलेश ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में साजिश और षड्यंत्र करेगी। भाजपा में जनता के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। भाजपा सरकार पीडीए से नफरत करती है और उसे अपमानित कर रही है। यही पीडीए भाजपा को परास्त करेगा।

दूसरी ओर अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर में धांधली करना चाहती है। एसआईआर ही एनआरसी है। अखिलेश ने विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं से कहा कि सपाइयों को इससे सावधान रहना है।

अखिलेश ने कहा कि केन्द्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर व राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में चार करोड़ वोटों का अंतर है। कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव हमें लोकसभा चुनाव की तरह लड़ना है। आरोप लगाया कि भाजपा के साथ उद्योगपतियों व रिटायर्ड अधिकारियों का गठजोड़ हो गया है। भाजपा और आरएसएस ने सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा जनता का हक लूट रही है। जनता का भरोसा सपा पर है, जिसे कायम रखना है। सपा के सामाजिक न्याय के एजेंडे से भाजपा घबराई है।

कभी पूरा नहीं होगा भाजपा का ‘सनातन के समापन’ का सपना

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को मुद्दा बनाकर भाजपा और राज्य सरकार को घेरने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जगत गुरू शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ-साथ सनातन के अपमान के लिए भी उसकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई है। भाजपाइयों का ‘सनातन के समापन’ का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संगी-साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। यही वजह है कि उनसे भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है, जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। चाहे प्रयागराज में ‘संतों-साधुओं-महात्माओं’ के अपमान का मामला हो या काशी में पूज्य अहिल्या देवी होल्कर की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का। ये सब ‘सनातनी परंपरा’ को खत्म करने की भाजपाई संगी-साथियों की गहरी साजिश है।

