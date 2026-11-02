धीरेंद्र शास्त्री के बयान से भड़के अखिलेश, बोले- सनातन समाज के खिलाफ साजिश चल रही है
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक कथित बयान को लेकर विवाद बढ़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कथावाचक के बयान पर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन समाज के खिलाफ साजिश चल रही है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक कथित बयान को लेकर विवाद तेज है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन समाज के विरुद्ध साजिश चल रही है। दरअसल, श्रीकृष्णा को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एक टिप्पणी पर विवाद बढ़ा है।
अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक समाचार है कि कोई राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त ‘लघु-बंधु’ बनकर घूम रहा व्यक्ति सनातन समाज की एकता को तोड़ने का अति निंदनीय कार्य कर रहा है। यह गहरी जांच का विषय है कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि एक अवतार के मुकाबले दूसरे अवतार को बेहतर बताने की साजिश सनातन समाज के विरुद्ध चली जा रही बहुत गहरी चाल है।
अखिलेश यादव ने कहा कि हर सच्चा सनातनी इन दोनों अवतारों का उपासक होता है। नवमी-अष्टमी का भेद किसी के मन में नहीं होता है। इस अवांछित तुलना से सनातन समाज इतना आहत हुआ है कि दोनों अवतारों के नाम का उल्लेख करके हम उसे और आहत नहीं करना चाहते हैं। सनातन समाज के अतिरिक्त भी अन्य समाज और वैश्विक संगठन भी घोर आहत महसूस कर रहे हैं। ‘लोकरक्षक’ और ‘लोकरंजक’ दोनों ही एक ही के अवतार हैं, दोनों की लीलाएं अपने समय-काल के अनुरूप घटित हुई हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की।
अखिलेश का हमला, भाजपा सरकार को संविधान विरोधी
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को संविधान विरोधी करार देते हुए तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार गैरकानूनी काम कर रही है। आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनैतिक विरोधियों के साथ बदले की भावना से अन्याय व अत्याचार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सत्ता जाने के डर से भाजपा ने क्रूरता की हदें पार कर दी है। भाजपा लगातार अन्याय कर रही है। भाजपा संविधान और कानून को नहीं मानती है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। विधान परिषद चुनाव में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भाजपा की दोहरी हार हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसी दिन भाजपा हार जाएगी।
भाजपा नकारात्मक सोच वाली झूठी और बेईमान पार्टी
अखिलेश ने कहा कि भाजपा नकारात्मक सोच वाली झूठी और बेईमान पार्टी है। भाजपा बिना बेईमानी और चोरी के चुनाव नहीं जीत सकती है। भाजपा नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इनकी शोषणकारी नीतियों से किसान, छात्र-नौजवान, व्यापारी महिलाएं सभी परेशान है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें