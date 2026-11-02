धीरेंद्र शास्त्री के बयान से भड़के अखिलेश, बोले- सनातन समाज के खिलाफ साजिश चल रही है

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक कथित बयान को लेकर विवाद बढ़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कथावाचक के बयान पर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन समाज के खिलाफ साजिश चल रही है।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक कथित बयान को लेकर विवाद तेज है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। भड़के अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन समाज के विरुद्ध साजिश चल रही है। दरअसल, श्रीकृष्णा को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एक टिप्पणी पर विवाद बढ़ा है।

अखिलेश यादव ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक समाचार है कि कोई राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त ‘लघु-बंधु’ बनकर घूम रहा व्यक्ति सनातन समाज की एकता को तोड़ने का अति निंदनीय कार्य कर रहा है। यह गहरी जांच का विषय है कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि एक अवतार के मुकाबले दूसरे अवतार को बेहतर बताने की साजिश सनातन समाज के विरुद्ध चली जा रही बहुत गहरी चाल है।

अखिलेश यादव ने कहा कि हर सच्चा सनातनी इन दोनों अवतारों का उपासक होता है। नवमी-अष्टमी का भेद किसी के मन में नहीं होता है। इस अवांछित तुलना से सनातन समाज इतना आहत हुआ है कि दोनों अवतारों के नाम का उल्लेख करके हम उसे और आहत नहीं करना चाहते हैं। सनातन समाज के अतिरिक्त भी अन्य समाज और वैश्विक संगठन भी घोर आहत महसूस कर रहे हैं। ‘लोकरक्षक’ और ‘लोकरंजक’ दोनों ही एक ही के अवतार हैं, दोनों की लीलाएं अपने समय-काल के अनुरूप घटित हुई हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की।

अखिलेश का हमला, भाजपा सरकार को संविधान विरोधी अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को संविधान विरोधी करार देते हुए तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार गैरकानूनी काम कर रही है। आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनैतिक विरोधियों के साथ बदले की भावना से अन्याय व अत्याचार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सत्ता जाने के डर से भाजपा ने क्रूरता की हदें पार कर दी है। भाजपा लगातार अन्याय कर रही है। भाजपा संविधान और कानून को नहीं मानती है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। विधान परिषद चुनाव में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भाजपा की दोहरी हार हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसी दिन भाजपा हार जाएगी।