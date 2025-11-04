पटना एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते दिखे अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य, फोटो वायरल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav and Keshav Prasad Maurya were seen smiling and holding hands at Patna Airport
संक्षेप: राजनीति में अक्सर एक-दूसरे के विरोधी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ नज़र आए। दोनों नेताओं को साथ चलते, मुस्कुराते और आपस में बातचीत करते देख लोगों में हैरानी और दिलचस्पी दोनों देखने को मिली।

Tue, 4 Nov 2025 10:23 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मंगलवार को एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पटना एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। दोनों एक साथ पकड़कर चलते और हंसते दिखे। अक्सर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर एक-दूसरे पर तीखे हमले करने वाले अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच पटना एयरपोर्ट पर माहौल बिल्कुल अलग नजर आया। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान दोनों नेता हंसते और मुस्कुराते हुए बातचीत करते दिखाई दिए। इसका फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर लोग इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे राजनीतिक शिष्टाचार बताया, जबकि कुछ ने इसे “राजनीति में कोई स्थायी दुश्मनी नहीं होती” की मिसाल करार दिया। हालांकि यह मुलाकात पूरी तरह औपचारिक और संयोगवश मानी जा रही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच इस सौहार्दपूर्ण व्यवहार ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

बता दें कि अखिलेश यादव इन दिनों बिहार में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

121 सीटों पर प्रचार थमा

10 अक्तूबर को नामांकन के साथ शुरू हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार (06 नवंबर) को वोट पड़ेंगे। इस चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर इन 18 जिलों में 45341 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जिन पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल की तैनाती होगी। साथ ही शत प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। इसकी मदद से चुनाव आयोग मुख्यालय से बूथों की ऑनलाइन निगरानी रख सकेगा।

आयोग के मुताबिक पांच विधानसभा क्षेत्रों सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), महिषी (सहरसा), तारापुर (मुंगेर), मुंगेर एवं जमालपुर में सभी बूथों एवं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। शेष अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
