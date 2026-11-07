अखिलेश और डिंपल 12 दिसंबर को अयोध्या राम मंदिर जाएंगे, यूपी चुनाव से पहले रामलला के दर्शन
सपा मुखिया अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल और बेटा-बेटी के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। वह वहां पहले हनुमानगढ़ी फिर राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अखिलेश के अभी तक राम मंदिर नहीं जाने को लेकर भाजपा और हिंदूवादी संगठन उन पर लगातार तंज कसते रहे हैं। ऐसे में इस ऐलान की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम बना लिया है। अखिलेश, पत्नी डिंपल और बेटा-बेटी के साथ सपरिवार 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दी है। उनके मुताबिक, अखिलेश यादव पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे।
पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने बताया कि सपा प्रमुख का अयोध्या दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा। 12 दिसंबर को पूरा दिन वह अयोध्या में बिताएंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां दर्शन के बाद वह राममंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सपा प्रमुख का साधु-संतो और महंतों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव सपरिवार उनका आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।
बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अब तक राम मंदिर में दर्शन के लिए न जाने को लेकर भाजपा और हिंदूवादी संगठन उन्हें लगातार निशाना बनाते रहे हैं। पिछले दिनों अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय को जिम्मेदारी दी थी कि वे उनके राम मंदिर जाने की तारीख तय कर दें। ऐसे में पवन पांडेय ने छोटी दिवाली के दिन शनिवार को यह ऐलान किया। पवन पांडेय ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। वह सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।
पवन पांडेय ने बताया कि इस दौरान सपा प्रमुख अयोध्या के पूज्य संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अयोध्या दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उस दिन अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उधर, अखिलेश के राम मंदिर जाने के इस ऐलान के बाद यूपी के सियासी गलियारों में नए सिरे से वार-पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा नेता इसे देर से लिया गया निर्णय बता रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि यदि सिर्फ चुनाव नजदीक देखकर वह मंदिर जा रहे हैं तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं सपा से जुड़े लोग कह रहे हैं कि उनके लिए यह विशुद्ध धार्मिक मामला है। वे धर्म-कर्म के प्रचार में यकीन नहीं रखते हैं। यह व्यक्तिगत होता है। धार्मिक आस्था से जुड़ी बातों का सियासत से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें