अखिलेश और डिंपल 12 दिसंबर को अयोध्या राम मंदिर जाएंगे, यूपी चुनाव से पहले रामलला के दर्शन

सपा मुखिया अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल और बेटा-बेटी के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। वह वहां पहले हनुमानगढ़ी फिर राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अखिलेश के अभी तक राम मंदिर नहीं जाने को लेकर भाजपा और हिंदूवादी संगठन उन पर लगातार तंज कसते रहे हैं। ऐसे में इस ऐलान की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम बना लिया है। अखिलेश, पत्नी डिंपल और बेटा-बेटी के साथ सपरिवार 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। सपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दी है। उनके मुताबिक, अखिलेश यादव पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे।

पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने बताया कि सपा प्रमुख का अयोध्या दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा। 12 दिसंबर को पूरा दिन वह अयोध्या में बिताएंगे। अखिलेश यादव सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां दर्शन के बाद वह राममंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान सपा प्रमुख का साधु-संतो और महंतों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अखिलेश यादव सपरिवार उनका आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।

बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अब तक राम मंदिर में दर्शन के लिए न जाने को लेकर भाजपा और हिंदूवादी संगठन उन्हें लगातार निशाना बनाते रहे हैं। पिछले दिनों अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडेय को जिम्मेदारी दी थी कि वे उनके राम मंदिर जाने की तारीख तय कर दें। ऐसे में पवन पांडेय ने छोटी दिवाली के दिन शनिवार को यह ऐलान किया। पवन पांडेय ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। वह सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।