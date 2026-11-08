अखिलेश और उनका परिवार रामद्रोही, दिवाली पर पैतृक गांव पहुंचे केशव ने साधा निशाना, मां का लिया आशीर्वाद
दिवाली पर अपने पैतृक गांव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होने अखिलेश और उनके परिवार को रामद्रोही करार दिया।
Keshav Prasad Maurya: यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार को 'रामद्रोही' करार देते हुए रविवार को कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के उनके प्रस्तावित दौरे की आधिकारिक घोषणा होने के बाद वह कुछ सवाल उठाएंगे। कौशांबी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में मौर्य ने विश्वास जताया कि पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद वह अपने पैतृक गांव सिराथू स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।
मौर्य ने संवाददाताओं से कहा, 'अखिलेश यादव का परिवार रामद्रोहियों का परिवार है। इसलिए वे भगवान राम के भक्तों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। समाजवादी पार्टी डरी हुई है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।' उन्होंने कहा कि भाजपा को कौशांबी से बहुत उम्मीदें हैं। मौर्य के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिले की तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी और पार्टी को उम्मीद है कि 2027 में भी वह यहां इसी तरह जीत दर्ज करेगी।
आधिकारिक घोषणा के बाद अखिलेश से सवाल पूछूंगा
अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर मौर्य ने कहा कि वह फिलहाल इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ‘समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है और न ही अखिलेश यादव ने खुद कोई बयान दिया है। पार्टी के अलग-अलग उम्मीदवारों के बयानों पर प्रतिक्रिया देने का कोई कारण नहीं है। जब पार्टी या अखिलेश यादव की ओर से अयोध्या दौरे की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, तब मैं कुछ सवाल उठाऊंगा।’
अखिलेश का 12 दिसंबर को अयोध्या दौरा है प्रस्तावित
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तीर्थस्थल पर जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के अयोध्या दौरे का कार्यक्रम तय होने के बाद वह अपने सवाल सामने रखेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने शनिवार को घोषणा की थी कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को राम मंदिर जाएंगे। इस घोषणा के बाद भाजपा ने उनकी आलोचना की थी। भाजपा लगातार 'तुष्टीकरण की राजनीति' के कारण राम मंदिर नहीं जाने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ''जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं और संतों पर लाठीचार्ज कराया, उन्हें राम मंदिर जाने से पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांगनी चाहिए।'
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।