अखिलेश यादव का बड़ा आरोप- अफसरों पर समाजवादियों का वोट काटने का दबाव बना रहे सीएम

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। वह जहां जा रहे हैं अधिकारियों के कान में बात कर वोट काटने के लिए कह रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। वह जहां जा रहे हैं अधिकारियों के कान में बात कर वोट काटने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालीन भैया की तरह कोडीन भैया खुलेआम घूम रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप हजारों करोड़ का घोटाला है।

अखिलेश ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग के आंकड़े अभी नहीं आए, फिर मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया कि चार करोड़ वोट कट गए। सुनने में आ रहा है कि भाजपा के नेता और विधायक रात में निजी कंपनियों के साथ बैठकर चार करोड़ वोट बराबर करने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं। इतना वोट कट गया, तो हर सीट पर भाजपा का 84 हजार वोट कट गया है। यही भाजपा को हराएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं, भाजपा वोट काट रही है।

उन्होंने कहा कि यह एसआईआर नहीं एनआरसी है। रामपुर में एक मां पर एफआईआर करना साबित करता है कि कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं। हमें अपने पीडीए प्रहरियों पर गर्व है कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है। भाजपा की एकरंगी सरकार जनता के मुद्दों से डर कर विधानसभा में जनता के मुद्दों पर नहीं वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। इन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया वे वंदे मातरम पर क्या चर्चा करेंगे। इन लोगों ने न आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और न आजादी के बाद।