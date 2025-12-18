Hindustan Hindi News
अखिलेश यादव का बड़ा आरोप- अफसरों पर समाजवादियों का वोट काटने का दबाव बना रहे सीएम

अखिलेश यादव का बड़ा आरोप- अफसरों पर समाजवादियों का वोट काटने का दबाव बना रहे सीएम

संक्षेप:

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। वह जहां जा रहे हैं अधिकारियों के कान में बात कर वोट काटने के लिए कह रहे हैं।

Dec 18, 2025 08:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। वह जहां जा रहे हैं अधिकारियों के कान में बात कर वोट काटने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कालीन भैया की तरह कोडीन भैया खुलेआम घूम रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप हजारों करोड़ का घोटाला है।

अखिलेश ने गुरुवार को विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग के आंकड़े अभी नहीं आए, फिर मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया कि चार करोड़ वोट कट गए। सुनने में आ रहा है कि भाजपा के नेता और विधायक रात में निजी कंपनियों के साथ बैठकर चार करोड़ वोट बराबर करने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं। इतना वोट कट गया, तो हर सीट पर भाजपा का 84 हजार वोट कट गया है। यही भाजपा को हराएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कह रही हैं, भाजपा वोट काट रही है।

उन्होंने कहा कि यह एसआईआर नहीं एनआरसी है। रामपुर में एक मां पर एफआईआर करना साबित करता है कि कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं। हमें अपने पीडीए प्रहरियों पर गर्व है कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है। भाजपा की एकरंगी सरकार जनता के मुद्दों से डर कर विधानसभा में जनता के मुद्दों पर नहीं वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। इन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया वे वंदे मातरम पर क्या चर्चा करेंगे। इन लोगों ने न आजादी के पहले वंदे मातरम गाया और न आजादी के बाद।

उन्होंने कहा कि प्रधान सांसद के क्षेत्र वाराणसी से इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। हजारों करोड़ के घोटाले तार वाराणसी के बगल के जिले से जुड़ रहे है। इसमें 700 कंपनियां जुड़ी हैं। छोटी-छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार का खिलौना बुलडोजर कहां है। क्या मुख्यमंत्री के खिलौना बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है या चाबी खो गई। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रदूषण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खीचने को बहुत दुखद घटना है।

