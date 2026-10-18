भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही; अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट

अखिलेश यादव ने सभी सपा कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर अलर्ट रहने के लिए है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही है। वह फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत समझती है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर सतर्क रहना है। भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही है। वह फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत समझती है। जनता भाजपा की बेईमानी और झूठ को समझ गई है। भाजपा बदनाम हो चुकी है। अब किसी तरह की मिलीभगत से चुनाव नहीं जीत सकती है। जनता भाजपा का सफाया करने के लिए चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही है।

अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 10 तरह की चुनावी चालें चलती है। मतदाता सूची में अपने नकली वोट जुड़वाती है। विरोधी दलों के असली वोट कटवाती है। भाजपा कानून और संविधान नहीं मानती है। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करती है। भाजपा वोट चोरी करती है। वोट चोरी और चंदा चोरी से जनता को सावधान रहना है। भाजपा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर झूठे आरोप लगाने को अपनी सफलता समझती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बजट की लूट और अन्याय अत्याचार से त्रस्त है।

पीडीए की एकता से घबराई है भाजपा अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर जनता में एक राय है। पीडीए एकजुट है। पीडीए की एकता से घबराई भाजपा सरकार लगातार पीडीए को अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सरकार में पीडीए को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। रूढ़िवादी और पुरातन पंथी सोच ने शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। भाजपा सरकार में सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं और शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। इस सरकार में 10 साल में 26 हजार से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।