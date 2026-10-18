भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही; अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट
अखिलेश यादव ने सभी सपा कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर अलर्ट रहने के लिए है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही है। वह फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत समझती है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर सतर्क रहना है। भाजपा फर्जी वोट बनाने की साजिश कर रही है। वह फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत समझती है। जनता भाजपा की बेईमानी और झूठ को समझ गई है। भाजपा बदनाम हो चुकी है। अब किसी तरह की मिलीभगत से चुनाव नहीं जीत सकती है। जनता भाजपा का सफाया करने के लिए चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही है।
अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा 10 तरह की चुनावी चालें चलती है। मतदाता सूची में अपने नकली वोट जुड़वाती है। विरोधी दलों के असली वोट कटवाती है। भाजपा कानून और संविधान नहीं मानती है। चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करती है। भाजपा वोट चोरी करती है। वोट चोरी और चंदा चोरी से जनता को सावधान रहना है। भाजपा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर झूठे आरोप लगाने को अपनी सफलता समझती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बजट की लूट और अन्याय अत्याचार से त्रस्त है।
पीडीए की एकता से घबराई है भाजपा
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर जनता में एक राय है। पीडीए एकजुट है। पीडीए की एकता से घबराई भाजपा सरकार लगातार पीडीए को अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सरकार में पीडीए को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। रूढ़िवादी और पुरातन पंथी सोच ने शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। भाजपा सरकार में सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं और शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। इस सरकार में 10 साल में 26 हजार से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में
अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। भाजपा सरकार जान-बूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक कराती है। भाजपा सरकार की उपलब्धियां जीरो हैं। सत्ता में बैठकर समय बर्बाद करना, झूठ बोलना और विरोधी दलों को बदनाम करना ही भाजपा नेतृत्व का एजेंडा है। जनता के बीच भाजपा की पोल खुल चुकी है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। जनता अपने वोट से भ्रष्ट भाजपा के पाप का घड़ा फोड़ कर ही दम लेगी। साल 2027 में भाजपा सत्ता से हटेगी तो फिर कभी नहीं आएगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें