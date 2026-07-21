अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय पर योगी सरकार को दी सलाह, अमिताभ ठाकुर NHRC पहुंचे

Jauhar University News : अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय मामले में योगी सरकार को सलाह दी है। वहीं, आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यूपी मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को वाद दर्ज कर लिया है। अखिलेश ने इस मामले में सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं।

Jauhar University News : रामपुर में सपा नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को वाद दर्ज कर लिया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शासनादेश साझा करते हुए कहा कि यदि सरकार चाहे तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बजाय यूनिवर्सिटी के नक्शे को कंपाउंडिंग के माध्यम से भी मंजूरी दे सकती है।

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सरकार को बदले की भावना छोड़कर शिक्षा संस्थान को बचाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार अपने समर्थकों के अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए ऐसे शासनादेशों का इस्तेमाल करती है, लेकिन दूसरों के मामलों में इन्हें लागू नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी शासनादेश के आधार पर हजारों भवनों को नियमित कर वैध स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी सरकार ध्वस्तीकरण के बजाय कंपाउंडिंग का रास्ता अपना सकती है। पोस्ट के अंत में अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा बहाना न बनाए, शिक्षा के मंदिर को बचाए। विद्वेष हारेगा, सौहार्द जीतेगा। पक्षपात अन्याय का सबसे प्रत्यक्ष रूप होता है। गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को लेकर हाल ही में ध्वस्तीकरण संबंधी कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने यह प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं।

NHRC से शिकायत में क्या बोले अमिताभ ठाकुर? एनएचआरसी में की गई शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय के किसी भवन के निर्माण में विधिक अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह कार्रवाई संविधान, प्राकृतिक न्याय, विधिसम्मत प्रक्रिया, प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के तहत होनी चाहिए। उन्होंने आयोग से यह भी आग्रह किया था कि प्रस्तावित कार्रवाई के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के शिक्षा, आजीविका तथा अन्य वैध अधिकारों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। शिकायत में प्रत्येक भवन का अलग-अलग परीक्षण कराने, जहां संभव हो नियमितीकरण जैसे वैधानिक विकल्पों पर विचार करने तथा पूरे प्रदेश में समान प्रवर्तन मानदंड लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों की संभावित प्रशासनिक जवाबदेही की निष्पक्ष जांच कराए जाने की आवश्यकता भी शिकायत में व्यक्त की गई है। जिस पर आयोग ने मामला दर्ज कर लिया है।

धरना स्थल पर भीड़ बढ़ते ही खुफिया तंत्र अलर्ट जौहर विवि को लेकर चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने आगामी दिवसों में होने वाले त्योहार और परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में निषेद्याज्ञा लागू कर दी है। यानी, अब बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस-रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डाक्टर नितिन मदान ने बताया कि आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है।